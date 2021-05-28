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28 мая 2021, 12:46 947

Терехов признался, что в разгар пандемии был в Турции в компании близкой ему женщины

28 мая 2021, 12:46 947
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Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов подтвердил информацию о том, что в апреле ездил на отдых в Турцию в компании депутата Харьковского облсовета Анны Кузнецовой, с которой уже длительное время состоит в близких отношениях

Об этом он рассказал в интервью харьковскому телеканалу "Симон", передает RegioNews.

На вопрос о том, понравился ли ему отдых в Турции и была ли это личная поездка совместно с бывшим руководителем "Харьковских известий" Анной Кузнецовой, Терехов ответил: "Во-первых, я поехал, был выходной, и я знаю, что мне нужно с самого раннего утра в понедельник быть в Турции на деловых переговорах. День провел на отдыхе за свой счет, в обыкновенном номере, и с тем человеком, с которым у нас есть длительные отношения и которого я считаю самым близким. Какие проблемы могут быть?".

При этом он считает, что "эта история вообще ни о чем".

Как писал RegioNews, 5 апреля депутат Харьковского горсовета Алина Мустафаева сообщила, что Игорь Терехов накануне вечером улетел на отдых в Турцию.

Она заявила, что считает неправильным бросать город, когда цифры заболевших все время растут. "Нам нужно бросить все силы для того, чтобы взять под контроль ситуацию. Нам нужно бороться с этой напастью, и отдыхать как раз сейчас не время", – сказала Мустафаева.

Там он был замечен в компании депутата Харьковского облсовета Анны Кузнецовой. Они остановились в дорогом отеле Maxx Royal Belek Golf Resort, за который заплатили более 10 тысяч евро. Соответствующие фото опубликовал Telegram-канал "Харьков. Бои без правил".

А уже 6 апреля сам Терехов разместил в своем Telegram-канале информацию о том, что он находится с рабочим визитом на турецком заводе по производству автобусов "Карсан".

Также напомним, что у Терехова с Кузнецовой есть общий бизнес. Журналисты провели расследование и выяснили, что в 2019-2020 годах Кузнецова получила части в медицинских клиниках – "ОН Клиник", "ДокторПро Киев", "Медикал Адвантс", "Бриют", "Медикал Рей" и "ОН Клиник Харьков Дворец Спорта". Интересно, что в последней фирме она получила часть, которая до апреля 2019 года принадлежала экс-жене Терехова Елене Винник. При этом, сам Терехов утверждает, что не имеет никакого бизнеса.

Харьков Турция отдых Игорь Терехов

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