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29 квітня 2021, 12:49 1616

Бізнес жінок Терехова потрапив у розслідування журналістів

29 квітня 2021, 12:49 1616
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Журналісти з'ясували, що успадкувала ексдружина після розлучення
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В. о. мера Харкова Ігор Терехов офіційно не володіє бізнесом, але депутат Харківської облради Ганна Кузнєцова, з якою він у квітні літав до Туреччини, ексдружина Олена Винник і його мати Вікторія Терехова є співвласниками безлічі фірм

Про це йдеться в розслідуванні журналістів програми "Слідство.Інфо", передає RegioNews.

Після того, як у 2014-му році Терехов розлучився зі своєю дружиною Оленою Винник, крім двох квартир у Харкові, вона успадкувала і комерційну нерухомість на загальну площу близько 3000 кв м.

Також Винник є співвласницею мережі "ОН Клінік", які працюють по всій країні. Крім того, за даними журналістів, Винник належить 30% в компанії "КИСЕТ", яка має у своєму розпорядженні мережу кіосків у Харкові.

Крім того, журналісти розповіли про спільний бізнес Терехова з Ганною Кузнєцовою, депутатом Харківської облради. Саме з нею він їздив на відпочинок до Туреччини у квітні цього року.

Так, за даними журналістів, крім спільного відпочинку, Кузнєцову з Тереховим об'єднує спільний бізнес жінки з його рідними.

"У 2019-2020 роках Кузнєцова отримала частини в медичних клініках – "ОН Клінік", "ДокторПро Київ", "Медікал Адвантс", "Бріют", "Медікал Рей" і "ОН Клінік Харків Палац Спорту". Цікаво, що в останній фірмі вона отримала частину, яка до квітня 2019 року належала ексдружині Терехова Олені Винник", – повідомляють журналісти.

Нагадаємо, "ОН Клінік" - мережа медичних клінік у Харкові, Миколаєві, Одесі, Сумах, Маріуполі, Дніпрі та Ужгороді. У всіх цих закладах співзасновником є колишня дружина Терехова Олена Винник. У ТОВ "ОН Лаб" - значиться засновником мати чиновника Вікторія Терехова.

На сесії Харківської міськради 21 квітня була виділена ділянка землі по проспекту Московському, 257, де знаходиться медичний центр "ОН Клінік".

Також нагадаємо, на початку квітня Ігор Терехов таємно вирушив на відпочинок до Туреччини. Там він був помічений в компанії депутата Харківської облради Ганни Кузнєцової. Вони зупинилися в дорогому готелі Maxx Royal Belek Golf Resort, за який заплатили понад 10 тисяч євро.

Харків корупція Нерухомість Дружина фірми Ігор Терехов

 
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