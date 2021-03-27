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27 березня 2021, 13:50 1124

Харків на межі колапсу з COVID-19, - депутат

27 березня 2021, 13:50 1124
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З кожним днем у місті все більше важких випадків
З кожним днем у місті все більше важких випадків
Фото: з відкритих джерел
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За словами депутата Харківської обласної ради Володимира Скоробагача, Харків зараз знаходиться на межі колапсу. Наявні медичні бригади не справляються, з кожним днем все більше важких випадків, де є необхідність в подачі кисню.

Про це Скоробагач повідомив у себе на Facebook, передає RegioNews

Харків на межі колапсу. Все більше і більше дзвінків в проєкт "Допомога" - збільшив кількість бригад. Ті, що є зараз - вже не справляються, працюючи з самого ранку до пізньої ночі", - зазначає депутат.

За його інформацією, "з кожним днем все більше важких випадків, де є необхідність в подачі кисню. Таких пацієнтів необхідно госпіталізувати, але вони змушені лікуватися вдома".

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Харкові витратили кілька мільйонів на мобільні бригади, а Терехов їх розпустив.

14 березня Терехова розкритикували за агітацію в Харкові під час загострення COVID-19. Крім того, повідомлялося, що через гуляння, влаштовані Тереховим, в Харкові стрибок захворюваності ковідом.

Після цього в міськраді Харкова звернулися в прокуратуру через гуляння на Масляну, влаштованих Тереховим.

Крім того, виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Терехов осоромився в прямому ефірі незнанням профілів лікарень міста, в тому числі тих, які займаються лікуванням COVID-хворих.

Читайте також: Ковід-колапс в Харкові: Що робив би Кернес і чого не робить Терехов.

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