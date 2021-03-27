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27 марта 2021, 13:50 842

Харьков на грани коллапса с COVID-19, - депутат

27 марта 2021, 13:50 842
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С каждым днем в городе все больше тяжелых случаев
С каждым днем в городе все больше тяжелых случаев
Фото: из открытых источников
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По словам депутата Харьковского областного совета Владимира Скоробагача, Харьков сейчас находится на грани коллапса. Существующие медицинские бригады не справляются, с каждым днем все больше тяжелых случаев, где есть необходимость в подаче кислорода.

Об этом Скоробагач сообщил у себя на Facebook, передает RegioNews

Харьков на грани коллапса. Все больше и больше звонков в проект "Помощь" - увеличил количество бригад. Те, что есть сейчас - уже не справляются, работая с самого утра до поздней ночи", - отмечает депутат.

По его информации, "с каждым днем все больше тяжелых случаев, где есть необходимость в подаче кислорода. Таких пациентов необходимо госпитализировать, но они вынуждены лечиться дома".

Напомним, ранее мы писали, в Харькове потратили несколько миллионов на мобильные бригады, а Терехов их распустил.

14 марта Терехова раскритиковали за агитацию в Харькове во время обострения COVID-19. Кроме того, сообщалось, что из-за гуляний, устроенных Тереховым, в Харькове - скачок заболеваемости ковидом.

После этого в горсовете Харькова обратились в прокуратуру из-за гуляний на Масленицу, устроенных Тереховым.

Кроме того, исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов оконфузился в прямом эфире незнанием профилей больниц города, в том числе тех, которые занимаются лечением COVID-больных.

Читайте также: Ковид-коллапс в Харькове: Что делал бы Кернес и чего не делает Терехов.

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