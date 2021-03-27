Харьков на грани коллапса с COVID-19, - депутат
По словам депутата Харьковского областного совета Владимира Скоробагача, Харьков сейчас находится на грани коллапса. Существующие медицинские бригады не справляются, с каждым днем все больше тяжелых случаев, где есть необходимость в подаче кислорода.
Об этом Скоробагач сообщил у себя на Facebook, передает RegioNews
Харьков на грани коллапса. Все больше и больше звонков в проект "Помощь" - увеличил количество бригад. Те, что есть сейчас - уже не справляются, работая с самого утра до поздней ночи", - отмечает депутат.
По его информации, "с каждым днем все больше тяжелых случаев, где есть необходимость в подаче кислорода. Таких пациентов необходимо госпитализировать, но они вынуждены лечиться дома".
Напомним, ранее мы писали, в Харькове потратили несколько миллионов на мобильные бригады, а Терехов их распустил.
14 марта Терехова раскритиковали за агитацию в Харькове во время обострения COVID-19. Кроме того, сообщалось, что из-за гуляний, устроенных Тереховым, в Харькове - скачок заболеваемости ковидом.
После этого в горсовете Харькова обратились в прокуратуру из-за гуляний на Масленицу, устроенных Тереховым.
Кроме того, исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов оконфузился в прямом эфире незнанием профилей больниц города, в том числе тех, которые занимаются лечением COVID-больных.
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