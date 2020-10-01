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01 жовтня 2020, 10:52 6

Харківський суд розглядає зміну запобіжного заходу обвинуваченим в нападі на автобус "ОПЖЗ"

01 жовтня 2020, 10:52 6
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Фото: Pavlovsky News
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У Харківському апеляційному суді розпочався розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу для націоналістів, обвинувачених у нападі на автобус "Патріотів за Життя"

Про це пише RegioNews з посиланням на канал Pavlovsky News.

Під судом зібралися прихильники підозрюваних і представники "Нацкорпуса". Вони розгорнули великий банер з перевернутим автобусом і написом "Свободу харківським патріотам".

Нагадаємо, 27 серпня под Харковом члени націоналістичних організацій розстріляли автобус з членами організації "Патріоти за життя" нардепа від ОПЗЖ Іллі Ківи.

Згодом у МВС розповіли подробиці стрілянини, поліція також відкрила кримінальне провадження.

Пізніше "Нацкорпус" заперечував причетність до нападу на автобус членів організації Ківи. Згодом нападників на автобус під Харковом затримали і остправили під арешт на 60 діб.

Харьків ОПЗЖ автобус напад суд Нацкорпус арешт
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