Харківський суд розглядає зміну запобіжного заходу обвинуваченим в нападі на автобус "ОПЖЗ"

Адвокати просять пом'якшити запобіжний захід до нічного арешту

Адвокати просять пом'якшити запобіжний захід до нічного арешту

Фото: Pavlovsky News

У Харківському апеляційному суді розпочався розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу для націоналістів, обвинувачених у нападі на автобус "Патріотів за Життя"

Про це пише RegioNews з посиланням на канал Pavlovsky News.

Під судом зібралися прихильники підозрюваних і представники "Нацкорпуса". Вони розгорнули великий банер з перевернутим автобусом і написом "Свободу харківським патріотам".

Нагадаємо, 27 серпня под Харковом члени націоналістичних організацій розстріляли автобус з членами організації "Патріоти за життя" нардепа від ОПЗЖ Іллі Ківи.

Згодом у МВС розповіли подробиці стрілянини, поліція також відкрила кримінальне провадження.

Пізніше "Нацкорпус" заперечував причетність до нападу на автобус членів організації Ківи. Згодом нападників на автобус під Харковом затримали і остправили під арешт на 60 діб.