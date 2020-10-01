Харківський суд розглядає зміну запобіжного заходу обвинуваченим в нападі на автобус "ОПЖЗ"
У Харківському апеляційному суді розпочався розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу для націоналістів, обвинувачених у нападі на автобус "Патріотів за Життя"
Про це пише RegioNews з посиланням на канал Pavlovsky News.
Під судом зібралися прихильники підозрюваних і представники "Нацкорпуса". Вони розгорнули великий банер з перевернутим автобусом і написом "Свободу харківським патріотам".
Нагадаємо, 27 серпня под Харковом члени націоналістичних організацій розстріляли автобус з членами організації "Патріоти за життя" нардепа від ОПЗЖ Іллі Ківи.
Згодом у МВС розповіли подробиці стрілянини, поліція також відкрила кримінальне провадження.
Пізніше "Нацкорпус" заперечував причетність до нападу на автобус членів організації Ківи. Згодом нападників на автобус під Харковом затримали і остправили під арешт на 60 діб.