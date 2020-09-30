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30 вересня 2020, 19:56

НАБУ розпочало досудове розслідування штурму і обшуку музею Гончара

30 вересня 2020, 19:56
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Слідчі НАБУ перевірять законність дій співробітників ДБР
Слідчі НАБУ перевірять законність дій співробітників ДБР
Фото з відкритих джерел
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Національне антикорупційне бюро України розпочало досудове розслідування за фактом незаконного штурму і обшуку слідчими Державного бюро розслідувань Музею Гончара.

Про це повідомив адвокат п'ятого Президента Петра Порошенка Ігор Головань, пише RegioNews з посиланням на прес-службу партії "Європейська солідарність" і сторінку Ігоря Голованя в Facebook.

Адвокат оприлюднив на своїй сторінці у Facebook відповідне повідомлення НАБУ і витяг з ЄРДР.

Змушуємо розслідувати протиправні дії слідчих ДБР і прокурорів, вчинені під час ганебного штурму Національного центру народної культури" Музей Івана Гончара", - написав Головань.

Адвокат повідомив, що НАБУ на виконання постанови Вищого антикорупційного суду розпочало досудове розслідування за фактом вчинення слідчими ДБР в музеї незаконного обшуку.

Примушуємо розслідувати протиправні дії слідчих ДБР і прокурорів, вчинені під час ганебного штурму Національного центру...

Опубліковано Igor Golovan Середа, 30 вересня 2020 р.

Нагадаємо, Суд зобов'язав відкрити справу проти слідчих, які взяли штурмом виставку картин Порошенка.

суд ДБР обшук НАБУ розслідування штурм музей Гончара
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