НАБУ розпочало досудове розслідування штурму і обшуку музею Гончара

Слідчі НАБУ перевірять законність дій співробітників ДБР

Слідчі НАБУ перевірять законність дій співробітників ДБР

Фото з відкритих джерел

Національне антикорупційне бюро України розпочало досудове розслідування за фактом незаконного штурму і обшуку слідчими Державного бюро розслідувань Музею Гончара.

Про це повідомив адвокат п'ятого Президента Петра Порошенка Ігор Головань, пише RegioNews з посиланням на прес-службу партії "Європейська солідарність" і сторінку Ігоря Голованя в Facebook.

Адвокат оприлюднив на своїй сторінці у Facebook відповідне повідомлення НАБУ і витяг з ЄРДР.

Змушуємо розслідувати протиправні дії слідчих ДБР і прокурорів, вчинені під час ганебного штурму Національного центру народної культури" Музей Івана Гончара", - написав Головань.

Адвокат повідомив, що НАБУ на виконання постанови Вищого антикорупційного суду розпочало досудове розслідування за фактом вчинення слідчими ДБР в музеї незаконного обшуку.

Примушуємо розслідувати протиправні дії слідчих ДБР і прокурорів, вчинені під час ганебного штурму Національного центру... Опубліковано Igor Golovan Середа, 30 вересня 2020 р.

Нагадаємо, Суд зобов'язав відкрити справу проти слідчих, які взяли штурмом виставку картин Порошенка.