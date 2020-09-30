Ківалов і Гурвіц будуть судитися через відмову в реєстрації партійних списків

Лідери "Української морської партії" і "Блоку Едуарда Гурвіца" вважають відмову неправомірною

Лідери "Української морської партії" і "Блоку Едуарда Гурвіца" вважають відмову неправомірною

Фото з відкритих джерел

Лідери «Української морської партії» і «Блоку Едуарда Гурвіца» Сергій Ківалов і Едуард Гурвіц заявили про намір оскаржити рішення ТВК про відмову в реєстрації партійних списків в судах, ЦВК та правоохоронних органах.

Про це пише RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Коментуючи рішення тервиборчкому про відмову в реєстрації списків за недотримання гендерних квот в першій п'ятірці кандидатів, лідери зазначених політсил оприлюднили заяви про оскарження їх в судах і ЦВК.

Зокрема, "Українська морська партія Сергія Ківалова" буде звертатися в суд, Центральну виборчу комісію, Національну поліцію, Генпрокуратуру, СБУ та Державне бюро розслідувань.

Автори документа звернули увагу правоохоронних органів на діяльність голови міської ТВК як посадової особи, яке має організовувати своєчасний розгляд документів, та секретаря, який відповідає за своєчасне інформування суб'єктів виборчого процесу щодо синтаксичних і граматичних помилок, а також процедурних питань.

Наголошується, що "Українська морська партія Сергія Ківалова" вже звернулася до ЦВК із заявою "про необхідність термінової заміни голови та секретаря Одеської міської територіальної виборчої комісії, а також направила заяву в СБУ щодо діяльності посадових осіб Одеської територіальної виборчої комісії".

Повідомляється, що таку ж заяву оприлюднив лідер "Блоку Едуарда Гурвіца" Едуард Гурвіц.

Нагадаємо, одеський тервиборчком прийняв рішення про відмову в реєстрації списків кандидатів у депутати міськради від трьох партій - "Опозиційного блоку", "Української морської партії Сергія Ківалова" і "Блоку Едуарда Гурвіца", пославшись на недотримання гендерних квот.