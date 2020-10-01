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01 октября 2020, 10:52 3

Харьковский суд рассматривает изменение меры пресечения обвиняемым в нападении на автобус "ОПЖЗ"

01 октября 2020, 10:52 3
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Фото: Pavlovsky News
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В Харьковском апелляционном суде началось рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения для националистов, обвиняемых в нападении на автобус "Патриотов за Жизнь"

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на канал Pavlovsky News.

Под судом собрались сторонники подозреваемых и представители "Нацкорпуса". Они развернули большой баннер с перевёрнутым автобусом и надписью "Свободу харьковским патриотам".

Напомним, 27 августа под Харьковом члены националистических организаций расстреляли автобус с членами организации "Патриоты за жизнь" нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.

Впоследствии в МВД рассказали подробности стрельбы, полиция также открыла уголовное производство.

Позже "Нацкорпус” отрицал причастность к нападению на автобус членов организации Кивы. Впоследствии нападавших на автобус под Харьковом задержали и остправили под арест на 60 суток.

Харьков ОПЗЖ автобус нападение суд Нацкорпус арест
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