Харьковский суд рассматривает изменение меры пресечения обвиняемым в нападении на автобус "ОПЖЗ"
В Харьковском апелляционном суде началось рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения для националистов, обвиняемых в нападении на автобус "Патриотов за Жизнь"
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на канал Pavlovsky News.
Под судом собрались сторонники подозреваемых и представители "Нацкорпуса". Они развернули большой баннер с перевёрнутым автобусом и надписью "Свободу харьковским патриотам".
Напомним, 27 августа под Харьковом члены националистических организаций расстреляли автобус с членами организации "Патриоты за жизнь" нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.
Впоследствии в МВД рассказали подробности стрельбы, полиция также открыла уголовное производство.
Позже "Нацкорпус” отрицал причастность к нападению на автобус членов организации Кивы. Впоследствии нападавших на автобус под Харьковом задержали и остправили под арест на 60 суток.