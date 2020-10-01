На Харківщині судитимуть бандитів за вимагання 20 тисяч доларів та викрадання людей

Їх очікує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна

Їх очікує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна

Фото: з відкритих джерел

В Харківській області судитимуть трьох членів злочинної групи, які підозрюються у незаконному утриманні чоловіка та вимаганні за його звільнення 20 тисяч доларів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно трьох членів злочинної групи за фактом незаконного позбавлення волі та вимагання, вчиненого організованою групою (ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України)", - сказано у повідомленні. Зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що раніше неодноразово судимий чоловік організував та очолив злочинну групу, до якої увійшли ще двоє осіб. Зазначені громадяни 17 липня 2020 року викрали та незаконно позбавили волі 39-річного мешканця Харківської області. Зловмисники вимагали від батька заручника 20 тис. доларів за звільнення його сина та не вчинення насильства стосовно нього. "23 липня 2020 року при передачі вказаної суми коштів в селі Гоптівка Дергачівського району Харківської області трьох вказаних осіб було затримано, а заручника звільнено”, - йдеться у повідомленні. Так, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна. Нагадаємо, у Кропивницькому викрили студію, яка знімала пропагандистські комуністичні ролики.

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