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28 вересня 2020, 21:45 5

ДБР відзвітувало про хід розслідування авіакатастрофи АН-26 на Харківщині

28 вересня 2020, 21:45 5
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Фото: Олексій Кучер Facebook
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Розслідування розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 416 КК України - порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило тяжкі наслідки.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДБР.

Як зазначено у повідомленні, станом на 28 вересня 2020 року слідчими ДБР проведено низку слідчих дій, а саме:

  • огляд місця події, під час яких виявлено значну кількість речових доказів та 2 бортові самописці (чорні скриньки);
  • огляд останків 25 загиблих за участю судово-медичних експертів;
  • призначено 26 судово-медичних експертиз;
  • вилучено зразки паливо-мастильних матеріалів літака та зразки ґрунту на місці події;
  • у військовій частини проведено виїмку документів щодо організації та проведення польотів;
  • отримано інформацію та документи з Українського гідрометеорологічного центру, державного підприємства обслуговування повітряного руху України, Державного підприємства "Антонов", командування Повітряних Сил ЗС України;
  • допитано як свідків понад 40 осіб;
  • забезпечено відібрання біологічних зразків для подальшого проведення ДНК експертизи від 18-ти родичів загиблих курсантів та 7-ти родичів членів екіпажу;
  • призначено 25 генетико-молекулярних експертиз;
  • витребувано документи щодо проведення ремонту та продовження ресурсу двигунів, які використовувалися на літаку;
  • подано 7 клопотань про накладення арешту на речі та документи, вилучені в ході оглядів, з метою подальшого забезпечення проведення генетично-молекулярних експертиз.

Після проведення всіх експертиз з ідентифікації загиблих, їх тіла будуть повернуть їх родичам в найкоротші терміни.

Інформація щодо розслідування авіакатастрофи військового літака АН-26 на Харківщині Розслідування розпочате за...

Опубліковано Державне бюро розслідувань Понеділок, 28 вересня 2020 р.

Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

Пізніше в ГБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині.

27 вересня рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.

У Харківській ОДА повідомили, що ДНК-експертизу загиблих під Харковом проведуть у прискореному режимі.

Керівництво польотів, яке ухвалювало рішення по Ан-26 на Харківщині, відсторонили на час слідства.

ДБР авіакатастрофа Харьків слідство звіт
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Керівництво польотів, яке ухвалювало рішення по Ан-26 на Харківщині, відсторонили на час слідства
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