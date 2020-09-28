Колишній посадовець РНБО піде під суд через розтрату понад півмільйона гривень

Він обвинувачується у розтраті чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем

Він обвинувачується у розтраті чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем

Рixabay

Екскерівника Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України судитимуть через розтрату понад 513 000 гривень.

Про це інформує RegioNews із посиланням на повідомлення пресслужби ДБР.

"Направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що він обвинувачується у розтраті чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненій у великих розмірах та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, а також складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 2, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КУ України).

"Слідством встановлено, що посадовець здійснював зайве нарахування та виплати заробітної плати окремим працівникам Центру, що призвело до розтрати бюджетних коштів у сумі понад 513 000 гривень", - наголошується у повідомленні.

Також посадовець від одного з працівників Центру одержав на власний картковий рахунок грошові кошти у сумі 10 000 гривень, як визначену ним частку грошових коштів від нарахованої йому незаконної заробітної плати у грудні 2018 року.

"Ним же, задля прикриття своєї злочинної діяльності, підроблялися офіційні документи, шляхом внесення до них завідомо неправдивих відомостей", - додається у повідомленні.

Так, у разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, на Львівщині судитимуть військовослужбовців, які викрадали деталі від військових літаків.