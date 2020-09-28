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28 вересня 2020, 18:04 3

Авіатроща літака Ан-26: віце-прем'єр Уруський вирушить до Харкова

28 вересня 2020, 18:04 3
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Минулого тижня віцепрем'єр очолив слідчу комісію у справі щодо катастрофи Харківщині
Минулого тижня віцепрем'єр очолив слідчу комісію у справі щодо катастрофи Харківщині
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Віцепрем'єр-міністр України і голова урядової комісії з розслідування аварії літака АН-26 Олег Уруський вирушить до Харкова.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер, інформує RegioNews.

Відомо, що віцепрем'єр очолив слідчу комісію, в яку увійшли головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр оборони Андрій Таран, голова ДСНС Микола Чечоткін, голова Харківської ОДА Олексій Кучер та інші посадові особи.

Візит Уруського відбудеться в рамках розслідування.

Нагадаємо, віцепрем'єра Уруського кличуть у Раду щодо трагедії на Харківщині.

Харьків літак аварія Харківська область катастрофа
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