ГБР отчиталось о ходе расследования авиакатастрофы АН-26 на Харьковщине

Следствие по делу о падении военного самолета продолжается

Следствие по делу о падении военного самолета продолжается

Фото: Алексей Кучер Facebook

Расследование начато по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 416 УК Украины - нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу ГБР.

Как отмечено в сообщении, по состоянию на 28 сентября 2020 года следователями ГБР проведен ряд следственных действий, а именно:

осмотр места происшествия, в ходе которых выявлено значительное количество вещественных доказательств и 2 бортовых самописца (черные ящики);

осмотр останков 25 погибших при участии судебно-медицинских экспертов;

назначено 26 судебно-медицинских экспертиз;

изъяты образцы горюче-смазочных материалов самолета и образцы почвы на месте происшествия;

в воинской части проведена выемка документов по организации и проведению полетов;

получена информация и документы от Украинского гидрометеорологического центра, государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины, Государственного предприятия "Антонов", командования Воздушных Сил ВС Украины;

допрошены в качестве свидетелей более 40 человек;

обеспечено забор биологических образцов для дальнейшего проведения ДНК экспертизы у 18-ти родственников погибших курсантов и 7-ти родственников членов экипажа;

назначено 25 генетико-молекулярных экспертиз;

истребованы документы относительно проведения ремонта и продления ресурса двигателей, которые использовались на самолете;

подано 7 ходатайств о наложении ареста на вещи и документы, изъятые в ходе осмотров, с целью дальнейшего обеспечения проведения генно-молекулярных экспертиз.

После проведения всех экспертиз по идентификации погибших, их тела вернут родственникам в кратчайшие сроки.

Інформація щодо розслідування авіакатастрофи військового літака АН-26 на Харківщині Розслідування розпочате за... Опубліковано Державне бюро розслідувань Понеділок, 28 вересня 2020 р.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине.

27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.

В Харьковской ОГА сообщили, что ДНК-экспертизу погибших под Харьковом проведут в ускоренном режиме.

Руководство полетов, которое принимало решения по Ан-26 на Харьковщине, отстранили на время следствия.