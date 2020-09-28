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28 сентября 2020, 21:45 4

ГБР отчиталось о ходе расследования авиакатастрофы АН-26 на Харьковщине

28 сентября 2020, 21:45 4
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Следствие по делу о падении военного самолета продолжается
Фото: Алексей Кучер Facebook
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Расследование начато по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 416 УК Украины - нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу ГБР.

Как отмечено в сообщении, по состоянию на 28 сентября 2020 года следователями ГБР проведен ряд следственных действий, а именно:

  • осмотр места происшествия, в ходе которых выявлено значительное количество вещественных доказательств и 2 бортовых самописца (черные ящики);
  • осмотр останков 25 погибших при участии судебно-медицинских экспертов;
  • назначено 26 судебно-медицинских экспертиз;
  • изъяты образцы горюче-смазочных материалов самолета и образцы почвы на месте происшествия;
  • в воинской части проведена выемка документов по организации и проведению полетов;
  • получена информация и документы от Украинского гидрометеорологического центра, государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины, Государственного предприятия "Антонов", командования Воздушных Сил ВС Украины;
  • допрошены в качестве свидетелей более 40 человек;
  • обеспечено забор биологических образцов для дальнейшего проведения ДНК экспертизы у 18-ти родственников погибших курсантов и 7-ти родственников членов экипажа;
  • назначено 25 генетико-молекулярных экспертиз;
  • истребованы документы относительно проведения ремонта и продления ресурса двигателей, которые использовались на самолете;
  • подано 7 ходатайств о наложении ареста на вещи и документы, изъятые в ходе осмотров, с целью дальнейшего обеспечения проведения генно-молекулярных экспертиз.

После проведения всех экспертиз по идентификации погибших, их тела вернут родственникам в кратчайшие сроки.

Інформація щодо розслідування авіакатастрофи військового літака АН-26 на Харківщині Розслідування розпочате за...

Опубліковано Державне бюро розслідувань Понеділок, 28 вересня 2020 р.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине.

27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.

В Харьковской ОГА сообщили, что ДНК-экспертизу погибших под Харьковом проведут в ускоренном режиме.

Руководство полетов, которое принимало решения по Ан-26 на Харьковщине, отстранили на время следствия.

ГБР авиакатастрофа Харьков следствие отчет
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