Водія харківської "швидкої", який підписав звернення до голови ОДА Кучера, не допустили до роботи

Офіційна причина недопуску – високий тиск

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Офіційна причина недопуску – високий тиск

Водія екстреної медичної допомоги, Миколу Устименка, не допустили до роботи після підписання ним колективного звернення на ім'я голови обласної адміністрації Олексія Кучера, з проханням допомогти з виплатами надбавок та забезпечити засобами індивідуального захисту.

Миколу Устименка, водія "швидкої", який виніс заяву до журналістів і на камеру розповів про нелюдські умови для медиків, сьогодні, 20 травня, не допустили до роботи.

Про це повідомили в соцмережах харківські волонтери, пише RegioNews.

Офіційна причина: високий тиск. Тільки от колеги переміряли двічі, відразу біля швидкої на парковці, підсумок 140/80. Це сталося рівно через добу, після його участі в мітингу", – пише волонтер Наталя в Facebook.



Також волонтери звернулися до всіх співробітників комунального підприємства екстреної медичної допомоги, на яких сьогодні тиснуть керівники. Їх просять не боятися і повідомляти про такі випадки, щоб активісти мали можливість їх захистити інформаційно та юридично.

Цинізм і тиск Водія екстреної медичної допомоги, Миколи Устименко, не допустили на роботу (виходу на маршрут)... Опубліковано Nataliia Nataliia Вівторок, 19 травня 2020 р.

Нагадаємо, 18 травня, медики харківської станції "швидкої допомоги" вийшли на пікет з вимогою виплатити обіцяні 300% надбавок та забезпечити працівників засобами індивідуального захисту.

В той же день голова Харківської ОДА Олексій Кучер повідомив, що проблем з виплатами надбавок медикам швидкої допомоги, які працюють з COVID-19, немає, вона штучно роздувається деякими активістами.

Напередодні, 17 травня, медики анонсували акцію в соцмережах і опублікували звернення до голови Харківської ОДА Олексію Кучеру.

Раніше Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в зверненні до медиків країни запевнив, що всі надбавки до зарплати будуть виплачені, а всі керівники на місцях відзвітують по кожній лікарні і кожному медпрацівнику.

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