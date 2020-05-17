Медики харківської "швидкої" готуються до страйку

Працівники харківської станції "швидкої допомоги" заявляють про невиплату обіцяних грошей та нестачу засобів захисту

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Працівники харківської станції "швидкої допомоги" заявляють про невиплату обіцяних грошей та нестачу засобів захисту

Обіцяні президентом і урядом доплати отримали менше 5% працівників, а одноразові захисні костюми доводиться одягати по кілька разів

Завтра, 18 травня, персонал харківської станції швидкої допомоги збирається вийти на страйк. Медики обурені тим, що МОЗ не виконав обіцянки про доплати і забезпечення індивідуальними засобами захисту.

Про це пише RegioNews.

У соцмережах з'явилися попередження про акцію протесту, а також звернення співробітників харківського КП "Центр медицини катастроф" до голови Харківської ОДА Олексію Кучеру.

Менше 5% наших колег отримали обіцяні доплати", - пишуть медики у своєму зверненні.

Також медики повідомляють, що одноразові захисні костюми доводиться одягати двічі, а то й тричі, ризикуючи інфікуватися, тому що засобів захисту не вистачає.

Автори листа просять голову Харківської ОДА розібратися в ситуації і підтримати співробітників "швидкої".

Нагадаємо 14 регіонів виплатили надбавки медикам, а Буковині, де найбільше хворих COVID, не вистачило грошей.

Раніше Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в зверненні до медиків країни запевнив, що всі надбавки до зарплати будуть виплачені, а всі керівники на місцях відзвітують по кожній лікарні і кожного медпрацівника.