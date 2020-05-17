Медики харківської "швидкої" готуються до страйку
Обіцяні президентом і урядом доплати отримали менше 5% працівників, а одноразові захисні костюми доводиться одягати по кілька разів
Завтра, 18 травня, персонал харківської станції швидкої допомоги збирається вийти на страйк. Медики обурені тим, що МОЗ не виконав обіцянки про доплати і забезпечення індивідуальними засобами захисту.
Про це пише RegioNews.
У соцмережах з'явилися попередження про акцію протесту, а також звернення співробітників харківського КП "Центр медицини катастроф" до голови Харківської ОДА Олексію Кучеру.
Менше 5% наших колег отримали обіцяні доплати", - пишуть медики у своєму зверненні.
Також медики повідомляють, що одноразові захисні костюми доводиться одягати двічі, а то й тричі, ризикуючи інфікуватися, тому що засобів захисту не вистачає.
Автори листа просять голову Харківської ОДА розібратися в ситуації і підтримати співробітників "швидкої".
Нагадаємо 14 регіонів виплатили надбавки медикам, а Буковині, де найбільше хворих COVID, не вистачило грошей.
Раніше Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в зверненні до медиків країни запевнив, що всі надбавки до зарплати будуть виплачені, а всі керівники на місцях відзвітують по кожній лікарні і кожного медпрацівника.
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