09:38  17 травня
Кількість хворих коронавірусом в Україні перевалила за 18 тисяч
13:49  17 травня
Анонсована конференція учасників ТКГ працюватиме над регламентом виконання рішень групи
11:00  17 травня
В Україні вшановують жертв політичних репресій
UA | RU
UA | RU
Валерія Ясницька журналіст [email protected]
17 травня 2020, 14:10 13

Медики харківської "швидкої" готуються до страйку

Читайте также
на русском языке
17 травня 2020, 14:10 13
Читайте также на русском языке
Працівники харківської станції "швидкої допомоги" заявляють про невиплату обіцяних грошей та нестачу засобів захисту
Фото: Інформатор
Працівники харківської станції "швидкої допомоги" заявляють про невиплату обіцяних грошей та нестачу засобів захисту

Обіцяні президентом і урядом доплати отримали менше 5% працівників, а одноразові захисні костюми доводиться одягати по кілька разів

Завтра, 18 травня, персонал харківської станції швидкої допомоги збирається вийти на страйк. Медики обурені тим, що МОЗ не виконав обіцянки про доплати і забезпечення індивідуальними засобами захисту.

Про це пише RegioNews.

У соцмережах з'явилися попередження про акцію протесту, а також звернення співробітників харківського КП "Центр медицини катастроф" до голови Харківської ОДА Олексію Кучеру.

Менше 5% наших колег отримали обіцяні доплати", - пишуть медики у своєму зверненні.

Також медики повідомляють, що одноразові захисні костюми доводиться одягати двічі, а то й тричі, ризикуючи інфікуватися, тому що засобів захисту не вистачає.

Автори листа просять голову Харківської ОДА розібратися в ситуації і підтримати співробітників "швидкої".

Нагадаємо 14 регіонів виплатили надбавки медикам, а Буковині, де найбільше хворих COVID, не вистачило грошей.

Раніше Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в зверненні до медиків країни запевнив, що всі надбавки до зарплати будуть виплачені, а всі керівники на місцях відзвітують по кожній лікарні і кожного медпрацівника.


зарплати протест швидка допомога Харьків медики Харківська область Олексій Кучер
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Буковина отримає додаткові кошти на виплати медикам
17 травня 2020, 12:14
На Волині у працівників лабораторного центру виявили COVID-19
16 травня 2020, 18:55
Чотирнадцять регіонів виплатили надбавки лікарям за роботу з COVID-19
16 травня 2020, 17:53
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
17 травня 2020, 14:20
На Закарпатті нардепу від Слуги народу кинули "коктейль Молотова"
15 травня 2020, 11:30
У ЦВК нарахували собі зарплати до 300 тисяч гривень, - нардеп
15 травня 2020, 17:13
Центр громадського здоров'я визнав непридатними до використання вітчизняні тести на коронавірус
13 травня 2020, 13:47
Олег Ляшко вдруге став батьком
17 травня 2020, 13:19
Грози, шквали та приморозки: в Україні погіршиться погода
11 травня 2020, 15:58
Останні Популярні
Віктор Небоженко
Володимир Фесенко
Ігор Гришачов
Всі блоги »
Примусова COVIDпустка: як "почувається" ринок праці на Волині
14 травня 2020, 12:00
Виборчий покерфейс: як розіграє Полтаву ворог Коломойського
13 травня 2020, 16:29
Всі публікації »
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода
09 травня 2020, 11:00
У київському ботанічному саду ім. Гришка розквітли каштани, півонії, бузок
08 травня 2020, 07:19
Всі відео »
Каспрук Олексій
Міський голова Чернівців
Садовий Андрій
Міський голова Львова
Сєнкевич Олександр
Міський голова Миколаєва
Всі досьє »