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19 травня 2020, 12:23 53

Степанова хочуть відправити у відставку: "Голос" звинувачує міністра у брехні

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19 травня 2020, 12:23 53
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Міністру закидають надання невірних відомостей про забезпечення медиків захисними костюмами
Facebook/Голос
Міністру закидають надання невірних відомостей про забезпечення медиків захисними костюмами

Фракція "Голос" буде збирати голоси на відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоров'я України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на виступ депутата від фракції "Голос" Олександри Устинової під час засідання у Верховній Раді.

За словами нардепа, міністр охорони здоров'я "у черговий раз збрехав": МОЗ спочатку купив костюми для медиків втричі дорожче – по 488 грн, а тепер "ще і не привозять ті костюми".

Ви все почули, що до нас приїхали костюми – і їх будуть розвозити по Україні, по медикам. Я вчора була на митниці, не приїхали костюми. Замість 72 тисяч костюмів приїхало 29. Нам просто брешуть в обличчя в той час, як в Україні кожен день сто медичних працівників інфікуються "ковідом", - заявила Устинова.

На думку депутата від "Голосу", цим МОЗ здійснює "масове вбивство" медиків. Устинова заявила, що міністр Максим Степанов "краде і вбиває".

Ми всі зараз повинні піднімати питання заміщення міністра охорони здоров'я. Сьогодні фракція "Голос" почне збирати підписи за те, щоб цей чоловік пішов з посади. Я закликаю підписатися під цією постановою. Якщо ви не підпишіться під ним, ви станете співучасниками цього злочину", - заявила нардеп.

Нагадаємо, напередодні в Харкові пройшли страйки медиків - вони вимагали забезпечення засобами захисту і виплати надбавок за виїзди до пацієнтів з підозрою на коронавірус.


Максим Степанов медики Голос Олександра Устінова
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