В МОЗ шоковані невиплатою зарплати медикам у регіонах та обіцяють, що кошти скоро будуть

Міністр запевнив, що 300% окладу за березень та квітень мають отримати всі медики

Facebook/Максим Степанов

Міністр запевнив, що 300% окладу за березень та квітень мають отримати всі медики

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов у зверненні до медиків країни запевнив, що всі надбавки до зарплати будуть виплачені, а всі керівники на місцях відзвітуються щодо кожної лікарні та кожного медпрацівника.

Про це він розповів під час брифінгу 6 травня, інформує RegioNews.

Я зараз звертаюся до всіх наших медпрацівників, які повинні були отримати зарплату 300% за березень. Ви її отримаєте найближчим часом. Ми вам це обіцяємо під особисту відповідальність всіх без виключення керівників на місцях", - сказав Степанов.

МОЗ уже зібрало всі списки медичних працівників з кожної області, хто повинен отримати цю зарплату.

Зарплату отримають усі без виключення не залежно від того скільки часу вони відпрацювали з хворими на COVID-19 в березні", - підкреслив міністр.

Провівши селектор з заступниками голів облдержадміністрацій та керівники департаментів охорони здоров’я, Степанов був шокований їхніми відмовками, чому вони не перерахували кошти в повному обсязі.

Він поставив завдання відзвітуватися по кожній лікарні і по кожному працівнику до п’ятниці, 8 травня.

Міністр також розповів про те, що оплата в 300% за квітень вкладена в новий тариф COVID-19, який складається з чотирьох пакетів. До них входить:

перший пакет укладається з лікарнею безпосередньо, де лікується хворий на COVID-19,

другий – для екстреної медичної допомоги,

третій – для мобільних бригад, які виїжджають до хворого для того, щоб зробити ПЛР-тестування,

четвертий – для тих лікарень, які не входили до переліку затверджених лікарень першої хвилі, але мали хворих на COVID-19 протягом квітня.

В цих пакетах чікто визначено 300% заробітної плати медичних працівників.

Степанов запевнив, що протягом 1-2 днів всі укладуть відповідні договори і отримають кошти.

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