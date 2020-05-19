Львівські медики вимагають забрати намети політичних партій з-під лікарень

Під медичними закладами на вулицях Львова з`явилися агітаційні намети політичних сил

Фото: ZAXID.NET

Під медичними закладами на вулицях Львова з`явилися агітаційні намети політичних сил

Сьогодні,19 травня, біля трьох міських поліклінік, а також біля міської дитячої лікарні "виросли" намети із символікою партії "Європейська солідарність".

Про це повідомляє видання ZAXID.NET, пише RegioNews.

Намет розмістили дуже близько до поліклініки, тому ми попросили перенести його, щоб не було скупчення людей і була дотримана дистанція… Ми не вважаємо такі дії доцільними, коли медпрацівників втягують у суспільне, політичне протистояння", – розповів головний лікар 5-ї міської клінічної поліклініки Борис Лемішко.

Після того, як лікарі зробили зауваження партійним агітаторам про недоречність їх роботи біля медзакладів, намети відразу ж згорнули.



Головні лікарі Львова також звернулися до усіх політичних партій із закликом не "втягувати медиків у політичне протистояння задля підняття власних рейтингів".

…Дуже просимо: не перетворюйте територію біля лікарень на агітаційні майданчики та не обнадіюйте достатньо зневірених лікарів черговими обіцянками. Ми втомились вірити", - написали у колективному зверненні головні лікарі львівських медзакладів.



Голова фракції "Європейська солідарність" у Львівській міські раді Петро Адамик розповів, що у партійних наметах, які стояли під медзакладами, збирали підписи за підвищення зарплат для медиків.

"Бо вони всі на передовій і багато чого декларується, але не виплачується... Ми почали збирати підписи, щоб люди підтримати медиків, а отримали фідбек про реальну ситуацію у кожному закладі. Я думаю, що … на найближчій сесії міської ради зможемо здивувати наше медичне керівництво деякими речами", - пояснив Адамик.

Петро Адамик додав, що "не бачить нічого поганого" у використанні партійної символіки під час акцій на допомогу медикам. Він також заперечив факти порушення карантину, бо намети – "це одиночні пікети, і проблеми в них немає".

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