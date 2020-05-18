Пікет медиків у Харкові: Олексій Кучер вирішив повчити журналістів працювати
"Чому не вийшли, наприклад, наші місцеві ЗМІ і не сказали на всю Україну: шановні колеги, дивіться, Харківська область - в лідерах, тому що ми перші підписали договір з НСЗУ - "екстренка" наша підписала - і перші наші лікарі отримали ці доплати".
"Чому не вийшли, наприклад, наші місцеві ЗМІ і не сказали на всю Україну: шановні колеги, дивіться, Харківська область - в лідерах, тому що ми перші підписали договір з НСЗУ - "екстренка" наша підписала - і перші наші лікарі отримали ці доплати".
Це глава області Олексій Кучер сьогодні вирішив повчити журналістів працювати. Мовляв, навіщо писати про погане, коли можна про хороше?
Навіщо писати про якийсь там протест медиків, якщо ми попрацювали з підписантами - і вони вже висікли себе? Навіщо давати слово лікарям, якщо сама правдива правда - в телеграмі глави ХОДА?
Навіщо писати про те, що кожен четвертий хворий - медик, якщо можна писати про надлишок засобів захисту?
"Не потрібно розгойдувати човен". Коли таке озвучує чиновник - це поганий знак. Наступний рівень - "Видаліть файл. Я зараз викличу Національну гвардію".
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