15:03  18 травня
Райдержадміністрації Києва отримали нових керівників
10:11  18 травня
Коронавірус в Україні: за добу - 325 нових випадків
18:21  18 травня
Місцеві вибори: ЦВК дозволила голосувати не за місцем прописки
UA | RU
UA | RU
Павло Федосенко Журналіст [email protected]
18 травня 2020, 21:50 3

Пікет медиків у Харкові: Олексій Кучер вирішив повчити журналістів працювати

Читайте также
на русском языке
18 травня 2020, 21:50 3
Читайте также на русском языке
"Чому не вийшли, наприклад, наші місцеві ЗМІ і не сказали на всю Україну: шановні колеги, дивіться, Харківська область - в лідерах, тому що ми перші підписали договір з НСЗУ - "екстренка" наша підписала - і перші наші лікарі отримали ці доплати".
Фото: kharkivoda
"Чому не вийшли, наприклад, наші місцеві ЗМІ і не сказали на всю Україну: шановні колеги, дивіться, Харківська область - в лідерах, тому що ми перші підписали договір з НСЗУ - "екстренка" наша підписала - і перші наші лікарі отримали ці доплати".

Це глава області Олексій Кучер сьогодні вирішив повчити журналістів працювати. Мовляв, навіщо писати про погане, коли можна про хороше?

Навіщо писати про якийсь там протест медиків, якщо ми попрацювали з підписантами - і вони вже висікли себе? Навіщо давати слово лікарям, якщо сама правдива правда - в телеграмі глави ХОДА?

Навіщо писати про те, що кожен четвертий хворий - медик, якщо можна писати про надлишок засобів захисту?

"Не потрібно розгойдувати човен". Коли таке озвучує чиновник - це поганий знак. Наступний рівень - "Видаліть файл. Я зараз викличу Національну гвардію".


протест Харьків медики Харківська область Олексій Кучер Павло Федосенко
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
18 травня 2020, 22:18
Фінансова криза: за чотири місяці мер Чернівців отримав понад пів мільйона
14 травня 2020, 13:26
Олег Ляшко вдруге став батьком
17 травня 2020, 13:19
У ЦВК нарахували собі зарплати до 300 тисяч гривень, - нардеп
15 травня 2020, 17:13
На Закарпатті нардепу від Слуги народу кинули "коктейль Молотова"
15 травня 2020, 11:30
Центр громадського здоров'я визнав непридатними до використання вітчизняні тести на коронавірус
13 травня 2020, 13:47
Останні Популярні
Павло Федосенко
Віктор Небоженко
Володимир Фесенко
Всі блоги »
Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
18 травня 2020, 13:00
Примусова COVIDпустка: як "почувається" ринок праці на Волині
14 травня 2020, 12:00
Всі публікації »
Метроном до дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу
18 травня 2020, 12:00
Карантин в Україні: закінчити не можна продовжити, – НеПогода
16 травня 2020, 10:48
В Україні запахло виборами та реваншем, – НеПогода
09 травня 2020, 11:00
Всі відео »
Каспрук Олексій
Міський голова Чернівців
Садовий Андрій
Міський голова Львова
Сєнкевич Олександр
Міський голова Миколаєва
Всі досьє »