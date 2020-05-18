Проблему виплат медикам швидкої роздувають штучно – голова Харківської ОДА Кучер
На думку Олексія Кучера проблем з виплатами надбавок медикам швидкої допомоги, які працюють з COVID-19, немає, вона штучно роздувається деякими активістами.
Обіцяні урядом доплати можна нараховувати тільки тим медикам, які безпосередньо працюють з хворими на коронавірус.
Про це повідомив журналістам голова Харківської ОДА Олексій Кучер, пише видання "Статус кво", інформує RegioNews.
За словами керівника області, 244 працівника швидкої, безпосередньо виїжджають до хворих COVID-19 отримали 300%-ву надбавку. Всього в службі працює 2400 чоловік.
Нормативна база дозволяє виплачувати тільки тим, хто був безпосередньо задіяний у боротьбі з COVID-19", - підкреслив Кучер.
Крім того, він запевнив, що всі медики швидкої повністю забезпечені засобами індивідуального захисту.
Нагадаємо,сьогодні вранці, 18 травня, медики харківської станції "швидкої допомоги" вийшли на пікет з вимогою виплатити обіцяні 300% надбавок та забезпечити працівників засобами індивідуального захисту.
Напередодні, 17 травня, медики анонсували акцію в соцмережах і опублікували звернення до голови Харківської ОДА Олексію Кучеру.
Раніше Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в зверненні до медиків країни запевнив, що всі надбавки до зарплати будуть виплачені, а всі керівники на місцях відзвітують по кожній лікарні і кожному медпрацівнику.
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