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19 травня 2020, 14:59 7

У Києві мітингували лікарі психлікарні - вимагають збільшити фінансування

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19 травня 2020, 14:59 7
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Фінансування лікарні скоротили на дві третини
Фото: з відкритих джерел
Фінансування лікарні скоротили на дві третини

У Києві на вулиці Теліги близько 250 співробітників психіатричної лікарні "Психіатрія", що на Дорогожичах, влаштували мітинг вздовж дороги.

Про це повідомляють "Букви", передає RegioNews.

Вони виступають за трансформування медичної реформи, яка була запущена командою колишній в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.

Незважаючи на дощ, по Києву прокотилися протестні акції: лікарям нічим годувати і лікувати психічнохворих. На Дорогожичах працівники клінічної лікарні "Психіатрія" стоять уздовж дороги під дощем, щоб привернути увагу влади до психічного здоров'я людей в Україні", - йдеться в повідомленні.

За словами мітингувальників, коштів що виділяються Національною службою здоров'я не вистачає на закупівлю ліків, не кажучи вже про забезпечення харчування, нормальних побутових умов та не кажучи про заробітну плату лікарям і персоналу.

За словами глави лікарні, в цьому році установі виділили одну третю від минулорічного фінансування.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав про реформу Супрун, що "медики не розуміють, як будуть виживати". Він заявив, що необхідно терміново припинити медреформу, через яку закриваються медичні заклади і звільняють медпрацівників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лікар-психіатр КНПКЛ "Психіатрія" міста Києва на своїй сторінці в Facebook відверто розповіла про скорочення медперсоналу і примусу керівництва підписувати накази, про готовність персоналу працювати за мінімальний оклад.


лікарні робота зарплати Київ Уляна Супрун Максим Степанов
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