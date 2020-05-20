Водителя харьковской "скорой", подписавшего обращение к главе ОГА Кучеру, не допустили до работы

Официальная причина недопуска – высокое давление

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Официальная причина недопуска – высокое давление

Водителя экстренной медицинской помощи, Николая Устименко, не допустили на работу после подписания им коллективного обращения на имя председателя областной администрации Алексея Кучера, с просьбой помочь с выплатами надбавок и обеспечить средствами индивидуальной защиты.

Николая Устименко, водителя "скорой", который вынес заявление к журналистам на камеру рассказал о "скотских" условиях для медиков, сегодня, 20 мая, не допустили к работе.

Об этом сообщили в соцсетях харьковские волонтеры, пишет RegioNews.

Официальная причина: высокое давление. Только вот коллеги перемеряли дважды, сразу у скорой на парковке, итог 140/80. Это произошло ровно через сутки, после его участия в митинге", – пишет волонтер Наталья в Facebook.



Также волонтеры обратились ко всем сотрудникам коммунального предприятия экстренной медицинской помощи, на которых сегодня оказывают давление руководители. Их просят не бояться и сообщать о таких случаях, чтоб активисты имели возможность их защитить информационно и юридически.

Цинизм и давление Водителя экстренной медицинской помощи, Николая Устименко, не допустили на работу (выходу на маршрут)... Опубліковано Nataliia Nataliia Вівторок, 19 травня 2020 р.

Напомним, 18 мая, медики харьковской станции "скорой помощи" вышли на пикет с требованием выплатить обещанные 300% надбавок и обеспечить работников средствами индивидуальной защиты.

В тот же день глава Харьковской ОГА Алексей Кучер сообщил, что проблем с выплатами надбавок медикам скорой помощи, которые работают с COVID-19, нет, она искусственно раздувается некоторыми активистами.

Накануне, 17 мая, медики анонсировали акцию в соцсетях и опубликовали обращение к главе Харьковской ОГА Алексею Кучеру.

Ранее Министр здравоохранения Максим Степанов в обращении к медикам страны заверил, что все надбавки к зарплате будут выплачены, а все руководители на местах отчитаются по каждой больницы и каждому медработнику.

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