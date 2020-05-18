Медики харківської "швидкої" вийшли на пікет

Колектив "швидкої допомоги" вимагає виплати надбавок за виїзди до пацієнтів з підозрою на COVID-19 і забезпечення засобами захисту

Фото: Харків Times

Колектив "швидкої допомоги" вимагає виплати надбавок за виїзди до пацієнтів з підозрою на COVID-19 і забезпечення засобами захисту

На протест вийшли тільки ті медики, у яких закінчилася зміна, решта ж продовжують обслуговувати виклики.

Про це повідомляє Харків Times і користувачі соцмереж, пише RegioNews.

Водії і лікарі розповіли про свої вимоги на території відділення №1 "швидкої допомоги".

"Скорые" заговорили. Первый шаг к решению проблемы, её признание. upd. скорые вышли на маршруты минута в минуту. митинговали те, у кого сегодня выходной. Опубліковано Nataliia Nataliia Неділя, 17 травня 2020 р.

За словами учасників пікету, вони регулярно піддаються загрозі зараження коронавірусом. Спецкостюми, які їм нещодавно видали, рекомендують використовувати лише в "крайньому випадку". Крім того, для співробітників діє ряд обмежень.

Лікарів не відпускають ні поїсти, ні попити. Волонтери, дали добро нас погодувати, так підстанція не відпускає. Кажуть: "Ні, стійте, які обіди". Гаразд ми, чоловіки, можемо кудись, вибачте, в кущі сходити, а жінкам як, особливо в критичні дні? Як вони повинні 12 годин терпіти? Що це за скотиняче ставлення до людей", - каже водій швидкої Микола Устименко.

Обіцяні президентом 300% доплати не дісталися багатьом співробітникам швидкої допомоги. Крім того, на початку поширення COVID-19 медикам доводилося ризикувати через невіру керівництва лікарень у загрозу вірусу.

"У березні був виклик. Вийшла завідуюча, Голубовська Катерина, дала нам спецкостюми. Підійшов хлопець, він контактував з тими, що приїхали з Польщі. У нього був кашель, температура більше 39 градусів. Ми його повезли до інфекційного відділення. Коли під'їжджали, фельдшер подзвонив до головлікаря і запитав, в який бокс розміщувати. На що була відповідь: що ви собі дозволяєте, зніміть маскарадні костюми і везіть у "четвірку" просто як з ГРВІ", - розповів водій швидкої Юрій Болховітін.

На офіційній сторінці харківського Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook опубліковано відео, в якому сім чоловік у формах працівників "швидкої медичної допомоги" заявили, що анонсованої в соцмережах страйку працівників "швидкої" не буде.

Офіційна заява колективу ВПП ХОР "ЦЕМД та МК" з приводу дезінформації в ЗМІ що до так званого "страйку" Жодного страйку який нібито планувався на ранок 18 травня не відбудеться. Будь-які повідомлення в ЗМІ щодо акції протесту колективу Екстрений невідкладної медичної допомоги не відповідають дійсності. Також просимо правоохоронні органи звернути увагу на подібні заяви з боку начебто активістів. Опубліковано КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Неділя, 17 травня 2020 р.

Директор центру екстреної медичної допомоги Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта заявив, що не згоден із звинуваченнями і запевняє, що 300% надбавки були виплачені 224 співробітникам в строк. Це ті люди, які їздили на виклики до хворих з підтвердженим коронавірусом.

Забашта посилається на рішення Кабміну, яке регулює доплати, і вважає, що його підлеглих обдурили.

"Вчора приїжджав заступник голови ХОДА Михайло Черняк. Ми поспілкувалися з колективом і з'ясувалося, що більшість підписів там підроблено або зроблені з необережності. Це інша справа, ми не чіпаємо. Але коли ми послухали людей з'ясувалося, що у всіх своя думка. Хтось вважає, що цю суму повинні були розділити на всіх порівну. Інші пропонують, щоб платили тим, хто виїжджав на підозра на COVID-19, не важливо, підтвердився він чи ні", - заявив Віктор Забашта.

Керівник комунального закладу охорони здоров'я також впевнений, що у його підлеглих достатню кількість засобів захисту. За словами Забашти, у кожної бригади є дві пари комбінезонів, маски потрібно міняти кожні три години, гумові рукавиці, щитки і окуляри.

Після акції медики і водії швидкої передали звернення з вимогою вирішити озвучені проблеми чолі ХОДА Олексію Кучеру.

Обласна влада відреагувала на вимоги медиків "швидкої" повідомленням на сайті ХОДА з посиланням на інформацію Департаменту охорони здоров'я.

"За інформацією ВПП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", у квітні 2020 у наданні медичної допомоги хворим COVID-19 брало участь 244 працівника центру (загальна кількість людей, що працюють в центрі, — 2395).

За останній тиждень, за даними Департаменту охорони здоров'я ХОДА, Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав від НСЗУ два фінансових транші для сплати 300% надбавок своїм співробітникам. 14 травня Центр отримав 3 млн 320 тис. 673 грн для оплати 300% 152 працівникам.

15 травня надійшов другий транш. Загалом працівникам Центру 15 травня проведена оплата в розмірі 5 млн 366 тис. 333 грн. Всі 244 працівника вже отримали кошти", — йдеться у відповіді ОДА.

Реакція особисто Олексія Кучера на протести медиків поки невідома.

Нагадаємо 14 регіонів виплатили надбавки медикам, а Буковині, де найбільше хворих COVID, не вистачило грошей.

Раніше Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в зверненні до медиків країни запевнив, що всі надбавки до зарплати будуть виплачені, а всі керівники на місцях відзвітують по кожній лікарні і кожному медпрацівнику.