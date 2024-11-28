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Сьогодні, 28 листопада, компанія "Укренерго" екстрено оновила графіки відключення електроенергії. Обсяги відключення суттєво збільшені через ранкову масовану ракетно-дронову атаку росіян

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Укренерго".

Зокрема, до кінця доби будуть застосовуватись чотири черги побутових споживачів одночасно.

У компанії наголошують, що такі заходи викликані пошкодженням енергообʼєктів під час масованої атаки ворога.

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Графіки відключень за конкретною адресою можна дізнатись на офіційних ресурсах операторів системи розподілу.

Нагадаємо, 28 листопада російські війська завдали удару по Україні ракетами та безпілотниками різних типів. Сили ППО збили 79 ракет і 35 ударних БпЛА.

Під ударом опинились об’єкти енергетики. Через це запровадили екстрені відключення світла.

Наслідки чергового масованого удару росіян ліквідовують у 14 областях України.