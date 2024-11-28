Комбінована атака на Україну 28 листопада: ППО знищила 79 ракет і 35 "шахедів"
Сьогодні вранці, 28 листопада, російські війська завдали удару по Україні ракетами та безпілотниками різних типів. Сили ППО збили 79 ракет і 35 ударних БпЛА
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
"Ракетно-дроновий удар противника був спрямований на об’єкти енергетики України", — йдеться в повідомленні.
Радіотехнічні війська виявили 188 засобів повітряного нападу РФ:
- 3 зенітні керовані ракети С-300 із Бєлгородської області — по Харківщині;
- 57 крилатих ракет Х-101 із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків Волгоградська область РФ;
- 28 крилатих ракет "Калібр", район пусків акваторія Чорного моря;
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69, район пусків повітряний простір над акваторією Чорного моря;
- 97 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу із районів — Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллерово.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Станом на 10:30 підтверджено збиття:
- 76 крилатих ракет Х-101/"Калібр";
- 3 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
- 35 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу (62 ворожих безпілотники локаційно втрачені).
Нагадаємо, під час комбінованого ракетно-дронового удару по Києву сьогодні, 28 листопада, ППО збила всі ворожі цілі.
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