ілюстративне фото: Укренерго

Сьогодні зранку, 28 листопада, РФ знову завдає масованих ударів по українській енергетиці. По областях застосовуються екстрені та аварійні відключення світла

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає RegioNews.

"Знову енергетика під масованим ударом ворога. Атаки на енергообʼкти відбуваються по всій Україні. Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" терміново ввів екстрені відключення електроенергії. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись наслідки", — йдеться в повідомленні.

Він закликав людей перебувати в укриттях.

Нагадаємо, сьогодні, 28 листопада, Росія здійснює масовану ракетну атаку по Україні, у низці областей прогриміли вибухи. Ворог застосовує ракети різних типів.

Під час ракетної атаки у низці областей було запроваджено екстрені відключення електроенергії.