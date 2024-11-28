15:58  27 листопада
Інкасаторське авто, три вантажівки та легковик: на Київщині сталася смертельна ДТП
16:55  27 листопада
​​Хабар у 60 тисяч доларів: співробітника СБУ відправили за ґрати
19:45  27 листопада
Загибель чотирьох дітей в пожежі на Харківщині: матері оголосили підозру
UA | RU
UA | RU
28 листопада 2024, 07:33

Енергетика України під масованим ударом Росії: в регіонах введені аварійні відключення світла

28 листопада 2024, 07:33
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: Укренерго
Читайте также
на русском языке

Сьогодні зранку, 28 листопада, РФ знову завдає масованих ударів по українській енергетиці. По областях застосовуються екстрені та аварійні відключення світла

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає RegioNews.

"Знову енергетика під масованим ударом ворога. Атаки на енергообʼкти відбуваються по всій Україні. Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" терміново ввів екстрені відключення електроенергії. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватись наслідки", — йдеться в повідомленні.

Він закликав людей перебувати в укриттях.

Нагадаємо, сьогодні, 28 листопада, Росія здійснює масовану ракетну атаку по Україні, у низці областей прогриміли вибухи. Ворог застосовує ракети різних типів.

Під час ракетної атаки у низці областей було запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Україна РФ війна енергетика Міненерго Герман Галущенко атака відключення світла ракетний удар
У низці областей України запровадили екстрені відключення електрики
28 листопада 2024, 06:35
Росія здійснює масовану ракетну атаку по Україні: що відомо
28 листопада 2024, 06:18
Пошкоджені будинки та лікарня: в ОВА показали наслідки обстрілу Херсона
27 листопада 2024, 21:13
Всі новини »
23 листопада 2024
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
На тисячний день повномасштабної війни з Росією президент України Володимир Зеленський виголосив у Верховній Раді План стійкості. План охоплює фактично всі сфери життя держави та суспільства, формулює...
22 листопада 2024
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Які проблеми сьогодення найбільше турбують українців, на які сценарії закінчення війни готові більшість громадян, чи вбачають жителі країни демографічну кризу та чи впливає на бажання перемогти відклю...
21 листопада 2024
Снігова фортеця: чим може здивувати Піп Іван – найпопулярніша гора України
Гора Піп Іван дуже добре відома багатьом українцям. Це – перше місце в країні, де ще наприкінці вересня починає випадати сніг, який перетворює саму гору й дослідну станцію на ній на надзвичайної краси...
15 листопада 2024
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Офіційна біографія новопризначеного голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького представляє українського чиновника нового типу – ефективного, порядного, патріотичного, ...
Чи справді росіяни готують наступ на Дніпро
28 листопада 2024, 09:03
На Рівненщині через атаку РФ без світла залишилися понад 280 тисяч абонентів, є перебої з водою
28 листопада 2024, 08:40
Окупанти атакували інфраструктуру Сумщини, — ОВА
28 листопада 2024, 08:20
Росіяни вдарили ракетами по Києву: зафіксовані падіння уламків
28 листопада 2024, 08:13
Росія вивела в Чорне море 14 кораблів, серед них є носії "Калібрів"
28 листопада 2024, 07:55
На Сумщині FPV-дрони "Сталевого Кордону" знищили танк Т-80, МТ-ЛБ і позашляховик окупантів
28 листопада 2024, 07:40
ЗСУ показали, як зараз виглядає зруйнований росіянами Торецьк
28 листопада 2024, 07:15
На Волині є влучання, запроваджено відключення світла
28 листопада 2024, 06:58
На Закарпатті знищили мінометну міну
28 листопада 2024, 06:56
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Всі публікації »
Юрій Богданов
Сергій Фурса
Віктор Шлінчак
Всі блоги »