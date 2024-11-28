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28 ноября 2024, 16:37

В Украине увеличили объемы отключений электроэнергии: информация от Укрэнерго

28 ноября 2024, 16:37
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фото: pixabay.com
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Сегодня, 28 ноября, компания "Укрэнерго" экстренно обновила графики отключения электроэнергии. Объемы отключения существенно увеличены из-за утренней массированной ракетно-дроновой атаки россиян

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укрэнерго".

В частности, до конца суток будут применяться четыре очереди бытовых потребителей одновременно.

В компании отмечают, что такие меры вызваны повреждением энергообъектов во время массированной атаки врага.

Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Графику отключений по конкретному адресу можно узнать на официальных ресурсах операторов системы распределения.

Напомним, 28 ноября российские войска нанесли удар по Украине ракетами и беспилотниками разных типов. Силы ПВО сбили 79 ракет и 35 ударных БПЛА.

Под ударом оказались объекты энергетики. Поэтому ввели экстренные отключения света.

Последствия очередного массированного удара россиян ликвидируют в 14 областях Украины.

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