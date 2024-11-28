В Украине увеличили объемы отключений электроэнергии: информация от Укрэнерго
Сегодня, 28 ноября, компания "Укрэнерго" экстренно обновила графики отключения электроэнергии. Объемы отключения существенно увеличены из-за утренней массированной ракетно-дроновой атаки россиян
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укрэнерго".
В частности, до конца суток будут применяться четыре очереди бытовых потребителей одновременно.
В компании отмечают, что такие меры вызваны повреждением энергообъектов во время массированной атаки врага.
Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Графику отключений по конкретному адресу можно узнать на официальных ресурсах операторов системы распределения.
Напомним, 28 ноября российские войска нанесли удар по Украине ракетами и беспилотниками разных типов. Силы ПВО сбили 79 ракет и 35 ударных БПЛА.
Под ударом оказались объекты энергетики. Поэтому ввели экстренные отключения света.
Последствия очередного массированного удара россиян ликвидируют в 14 областях Украины.