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28 листопада 2024, 14:52

Енергонезалежність критичних об’єктів: Харківщина співпрацює з міжнародними партнерами

28 листопада 2024, 14:52
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фото: ОВА
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Харківщина продовжує зміцнювати матеріально-технічну базу об’єктів критичної інфраструктури за допомогою міжнародних партнерів

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА, передає RegioNews.

Харківська ОВА, за підтримки міжнародних партнерів та профільних міністерств, активно працює над забезпеченням об’єктів критичної інфраструктури альтернативними джерелами живлення та необхідними ресурсами для безперебійної роботи. Ці питання були розглянуті під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

На сьогодні всі об’єкти критичної інфраструктури, соціальної та медичної сфери оснащені понад 1220 генераторами різної потужності. Обладнання забезпечене паливно-мастильними матеріалами для безперебійної роботи щонайменше на три доби. Крім того, територіальні громади Харківщини забезпечені 27 когенераційними установками, а в трьох громадах триває будівництво блочно-модульних котелень.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов наголосив, що пріоритетом для Харківської області є забезпечення тепла та водопостачання навіть у разі тривалих знеструмлень.

"Продовжуємо тісну комунікацію з профільними міністерствами та міжнародними партнерами задля посилення матеріально-технічної бази", – зазначив посадовець.

Водночас, як повідомили в ОВА, в обласному центрі вже розроблені та погоджені альтернативні автобусні маршрути на випадок перебоїв у роботі електротранспорту. У разі знеструмлення систем водопостачання забезпечуватиметься підвезення води.

Директор департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких повідомив, що в місті створений додатковий резерв Пунктів незламності, які готові до розгортання у разі надзвичайних ситуацій. Усі заклади соціальної та медичної сфери міського підпорядкування забезпечені альтернативними джерелами живлення і продовжуватимуть роботу за умов відключення електроенергії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Харківщина отримала понад 100 генераторів від Ініціативи співробітництва в Південно-Східній Європі.

Також нещодавно лікарні Харківщини за сприяння міжнародних партнерів отримали 23 системи енергозбереження Tesla Powerwall.

Окрім того, Харківська область отримала від Німеччини генератори, спецтехніку та обладнання, необхідні для підтримки критичної інфраструктури та ліквідації наслідків обстрілів.

Також міжнародні партнери передадуть Харківщині ще 111 генераторів для опалювального сезону.

інфраструктура електроенергія Харківська область Харківська ОВА міжнародні партнери енергопостачання
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