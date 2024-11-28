фото: ДСНС

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Російські війська зранку 28 листопада атакували столицю та Київщину, а також Вінницьку, Одеську, Волинську, Харківську, Івано-Франківську, Чернівецьку та Сумську області.

У регіонах пошкоджені будівлі, автомобілі, гаражі, приватні будинки, складські будівлі, багатоповерховий будинок у Харкові.

На щастя, обійшлося без загиблих. Одна людина постраждала в Одеській області.

Також пошкоджені об’єкти інфраструктури у Рівненській Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях.

Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. На Миколаївщині та Вінниччині до робіт залучені сапери ДСНС.

Всього по Україні задіяні понад 320 рятувальників і більше ніж 80 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, вранці 28 листопада російські війська завдали удару по Україні ракетами та безпілотниками різних типів. Сили ППО збили 79 ракет і 35 ударних БпЛА.

Під ударом опинились українські об’єкти енергетики. Через це запровадили екстрені відключення світла.