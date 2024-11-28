Аварійні відключення світла скасовані, – Укренерго
Станом на 12:00 аварійні відключення електроенергії в Україні скасовані
Про це повідомила пресслужба "Укренерго", передає RegioNews.
"Усі споживачі повертаються до графіків погодинних відключень", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вранці 28 листопада в усіх регіонах України були запроваджені екстрені відключення електроенергії.
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