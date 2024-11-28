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28 листопада 2024, 10:55

На Волині через атаку Росії знеструмлені 215 тисяч абонентів, на Хмельниччині — два райони

28 листопада 2024, 10:55
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фото: Укренерго
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Сьогодні вранці ворог завдав масованого удару по об'єктах енергетики України. На Волині та Хмельниччині знеструмлені сотні тисяч абонентів

Про це повідомив начальник Волинської ОВА Іван Рудницький, передає RegioNews.

За його словами, через атаку пошкоджені приватні господарські будівлі. Ракетний обстріл вплине на відключення електроенергії на Волині. В області запускають додаткові Пункти Незламності, де буде світло, інтернет та тепло.

"Наразі тимчасово без світла орієнтовно 215 тисяч абонентів. Вся важлива інфраструктура, яка залишилась без електроенергії, переведена на генератори. Зібрано штаб ТЕБ та НС для ліквідації наслідків ворожої атаки", — йдеться у повідомленні.

Голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що в результаті ранкового удару в регіоні частково відсутнє електроктропостачання в Шепетівському та Хмельницькому районах.

Нагадаємо, під час масованої ракетної атаки, здійсненої російськими військами вранці, 28 листопада, було зафіксовано влучання на території Волинської області.

Внаслідок ранкової ракетної атаки на Рівненщині понад 280 тисяч споживачів залишилися без світла. В області наявні перебої з водопостачанням.

На Львівщині електрики немає у понад 523 тисяч абонентів.

Раніше повідомлялося, що 28 листопада енергетика України перебуває під масованим ударом Росії. В столиці та областях застосовуються екстрені та аварійні відключення світла.

РФ війна Волинь електрика Волинська область атака світло відключення світла
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