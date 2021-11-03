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03 листопада 2021, 10:57 2402

У платіжках за комуналку з'явиться новий показник

03 листопада 2021, 10:57 2402
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Фото з відкритих джерел
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Вартість газу для споживачів визначатиметься показниками його якості, а в платіжках буде додатково вказуватися спожитий обсяг теплової енергії у перерахунку на кіловат-години

Про це заявили у Міненерго, передає RegioNews.

2 листопада Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії".

Закон передбачає, що у платіжках за послугу постачання теплової енергії буде додатково вказуватись спожитий обсяг теплової енергії у перерахунку на кіловат-години. Це сприятиме підвищенню енергоефективності у побутовій сфері за рахунок того, що споживач матиме змогу порівнювати спожиті обсяги газу в одиницях енергії з іншими видами енергії (наприклад, електроенергії) і управляти власним споживанням, - пояснили в Міненерго.

Документ передбачає надання права Кабінету міністрів ухвалювати рішення про перехід на розрахунки та балансування на ринку природного газу в одиницях енергії. Основною метою такого переходу є запровадження диференціації вартості газу, виходячи з показників його якості.

Облік природного газу в енергетичних одиницях є більш об’єктивним, оскільки забезпечується більш коректне та справедливе ціноутворення, полегшується складання енергетичного балансу підприємств та стає більш прозорим аналіз ефективності використання газу у порівнянні з іншими енергоносіями. Крім того, споживачі будуть сплачувати справедливу ціну за газ, що залежатиме від його якості, а не обсягу споживання, - прокоментував заступник міністра енергетики Максим Немчинов.

Також очікується, що закон сприятиме приведенню параметрів газу на внутрішньому ринку до його параметрів на митному кордоні України з ЄС. Це стане передумовою для інтеграції українського ринку з газовим ринком ЄС, зокрема залучення європейських партнерів до використання газотранспортної системи України та її газосховищ.

Раніше в Міненерго повідомляли, що передбачається новий формат платіжки за комунпослуги.

Також повідомлялося, що киянам надсилають платіжки за опалення "заднім числом" з перерахунком.

комунальні послуги платіжки Міненерго газ тепло

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