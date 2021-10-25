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25 жовтня 2021, 12:29 232

У жовтні Україна знизила запаси природного газу у своїх підземних сховищах на 2%

25 жовтня 2021, 12:29 232
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Фото з відкритих джерел
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Україна з 2 до 24 жовтня 2021 року знизила запаси природного газу у своїх ПСГ до 18 млрд 494,8 млн куб. м

Про це свідчать оперативні дані АТ "Укртрансгаз", передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Запаси природного газу знижені на 381,2 млн куб. м - до 18 млрд 494,8 млн куб. м (з урахуванням 176 млн куб. м у розташованому на окупованій території Вергунському ПСГ).

За розрахунками, середньодобовий відбір газу зі сховищ минулого тижня коливався в межах 22-26,6 млн куб. м, зокрема 24 жовтня з підземок було піднято 24,24 млн куб. м газу.

Раніше голова Оператора ПСГ України Сергій Перелома зазначав, що з початку жовтня використовувати газ для опалення почали приватні домогосподарства, водночас централізоване теплопостачання ще повноцінно не підключено.

Як повідомлялося, Україна готується імпортувати газ з Румунії.

Також "Батьківщина" вимагає оголошення надзвичайного стану в енергетиці.

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