У "червоних" зонах по-новому нараховуватимуть субсидії

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Як передає RegioNews, про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Так, розрахунок житлових субсидій на період карантину для "червоної" зони буде проводитися з урахуванням збільшених на 50% соціальних нормативів, в межах яких дається субсидія на холодну і гарячу воду, водовідведення, електроенергію та природний газ.

При цьому, стандартні соціальні нормативи виглядають наступним чином:

холодна вода - 2 кубометри на особу (при наявності гарячої води) і 3,6 кубометра (при відсутності гарячої води)

гаряча вода - 1,6 кубометра на одну людину на місяць

водовідведення - 3,6 кубометра на одну людину на місяць

газ - при наявності плити й гарячої води 3,3 кубометра на одну людину в місяць; при наявності плити й без гарячої води 5,4 кубометра; при наявності газової плити й газової колонки 10,5 кубометрів;

електроенергія - 70 кВт*год на місяць на сім'ю з однієї людини й додатково 30 кВт*год на місяць на кожного іншого члена сім'ї, але не більше 190 кВт*год на місяць.

Нагадаємо, раніше у Кабміні повідомляли, що планують просити Верховну Раду внести зміни до державного бюджету на 2021 рік. На житлові субсидії потрібно ще 12 млрд гривень до кінця року.