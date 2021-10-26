Кабмін тимчасово заборонив продавати газ населенню дорожче 8 гривень за кубометр

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Кабінет міністрів зобов'язав переможця конкурсу на постачальника "останньої надії" (Газопостачальна компанія "Нафтогаз України"), з 1 жовтня по 30 листопада постачати газ побутовим споживачам за ціною не вищою за 7,96 грн/куб.м з урахуванням ПДВ

Про це пише RegioNews з посиланням на відповідну постанову, яку оприлюднено на Урядовому порталі

Крім цього, згідно до документу переможець конкурсу на постачальника "останньої надії" зобов'язаний постачати газ бюджетним установам та закладам охорони здоров'я за ціною не вище 16,8 грн/куб. метр з ПДВ.

Цим же рішенням уряд також зобов'язав "Оператора ГТС України" за участю операторів газорозподільних систем (ГРС) автоматично включити в портфель постачальника "останньої надії" спожиті з 1 жовтня 2021 року обсяги природного газу бюджетниками (включно з комунальними та держустановами), постачання яким не здійснювалося жодними постачальниками.

Нагадаємо, що ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила на жовтень ціну на газ для споживачів палива від постачальника "останньої надії" на рівні 16,56 грн/куб.м, що на 4,56 грн більше, ніж було у вересні – 12 грн/куб.м. Вартість газу для побутових споживачів палива від постачальника "останньої надії". Переважна ж більшість населення отримують газ на підставі річних контрактів, де ціна зафіксована до квітня 2022 року