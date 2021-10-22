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22 жовтня 2021, 19:16 10

Передбачається новий формат платіжки за комунпослуги – Міненерго

22 жовтня 2021, 19:16 10
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Фото з відкритих джерел
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Закон "Про енергетичну ефективність" передбачає внесення до платіжок за комунальні послуги детальної інформації про споживання, зокрема, порівняння поточних показників з минулорічними

Про це повідомила заступниця міністра енергетики Юлія Підкоморна, передає RegioNews із посиланням на Міненерго.

Для об’єктивного інформування населення та дієвого впровадження інструментів державної підтримки у сфері енергоефективності законом передбачається розробити новий формат платіжки за комунальні послуги. Вона міститиме детальну інформацію щодо споживання, зокрема, з порівнянням поточних показників з минулорічними, доступних енергоефективних програм, якості послуг з постачання природного газу та електричної енергії, - сказала Підкоморна.

У Міненерго також зауважили, що великі підприємства будуть зобов‘язані впровадити систему енергоменеджменту або раз на 4 роки проводити енергоаудит. Очікується, що це допоможе оптимізувати витрати на споживання енергії та зрозуміти, які заходи необхідно впроваджувати для мінімізації витрат у майбутньому.

Крім того, законом запроваджується масштабна програма впровадження "розумних технологій" на державному рівні, що дозволить операторам систем розподілу скоротити витрати в електромережах, а споживачу дасть можливість управляти власним попитом. За технічної можливості передбачене встановлення інтелектуальних систем обліку газу, електрики, тепла.

З метою зниження витрат з держбюджету на утримання будівель органи державної влади та місцевого самоврядування будуть зобов‘язані купувати енергоефективне обладнання та брати в оренду чи купувати лише енергоефективні приміщення.

Міненерго підкреслило, що у законі вперше передбачена відповідальність за порушення законодавства у сфері забезпечення енергетичної ефективності.

Як повідомлялося, нарахування за комунпослуги за рік збільшилися більш ніж на третину.

Також відомо, що постачальники комунпослуг знову можуть відключати споживачів за борги.

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