Киянам надсилають платіжки за опалення "заднім числом" з перерахунком
Кияни масово отримали платіжки за опалення у той період, коли його не було
Про це йдеться у сюжеті "Секретних матеріалів" на каналі 2+2, пише RegioNews.
Зазначається, що компанія-постачальник ТОВ "Євро-Реконструкція" назвала це перерахунком за "опалення місць загального користування за 2019-2020 роки".
"Тобто заднім числом, без повідомлення киян, комунальники виставили рахунок за послугу, якою ніхто не користувався", – говориться у сюжеті.
Більш того, у деяких несподівано виникли борги за минулий сезон.
Враховуючи те, що постачальник на діалог не йде, на листи не відповідає, люди вирішили звернутися до нього напряму, але у "Євро-Реконструкції" їх в чергове проігнорували.
"Про яке опалення можна говорити у вересні – незрозуміло, що це за перерахунок – ніхто нічого не каже", – розповіла одна з обурених киянок.
Раніше повідомлялося, що в регіонах "червоної" зони карантину заборонили вимикати електроенергію через борги.