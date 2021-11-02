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02 листопада 2021, 14:16 2586

Киянам надсилають платіжки за опалення "заднім числом" з перерахунком

02 листопада 2021, 14:16 2586
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Фото з відкритих джерел
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Кияни масово отримали платіжки за опалення у той період, коли його не було

Про це йдеться у сюжеті "Секретних матеріалів" на каналі 2+2, пише RegioNews.

Зазначається, що компанія-постачальник ТОВ "Євро-Реконструкція" назвала це перерахунком за "опалення місць загального користування за 2019-2020 роки".

"Тобто заднім числом, без повідомлення киян, комунальники виставили рахунок за послугу, якою ніхто не користувався", – говориться у сюжеті.

Більш того, у деяких несподівано виникли борги за минулий сезон.

Враховуючи те, що постачальник на діалог не йде, на листи не відповідає, люди вирішили звернутися до нього напряму, але у "Євро-Реконструкції" їх в чергове проігнорували.

"Про яке опалення можна говорити у вересні – незрозуміло, що це за перерахунок – ніхто нічого не каже", – розповіла одна з обурених киянок.

Раніше повідомлялося, що в регіонах "червоної" зони карантину заборонили вимикати електроенергію через борги.

Київ платіжки комунальні послуги

 
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