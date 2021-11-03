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03 ноября 2021, 10:57 2328

В платежках за коммуналку появится новый показатель

03 ноября 2021, 10:57 2328
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Фото из открытых источников
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Стоимость газа для потребителей будет определяться показателями его качества, а в платежках будет дополнительно указываться потребленный объем тепловой энергии в пересчете на киловатт-часы

Об этом заявили в Минэнерго, передает RegioNews.

2 ноября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии".

Закон предусматривает, что в платежках за услугу поставки тепловой энергии будет дополнительно указываться потребленный объем тепловой энергии в пересчете на киловатт-часы. Это будет способствовать повышению энергоэффективности в бытовой сфере за счет того, что потребитель будет иметь возможность сравнивать потребленные объемы газа в единицах энергии с другими видами энергии (например, электроэнергии) и управлять собственным потреблением, - пояснили в Минэнерго.

Документ предусматривает предоставление права Кабинету министров принимать решение о переходе на расчеты и балансировку на рынке природного газа в единицах энергии. Основной целью такого перехода является введение дифференциации стоимости газа, исходя из показателей его качества.

Учет природного газа в энергетических единицах является более объективным, поскольку обеспечивается более корректное и справедливое ценообразование, облегчается составление энергетического баланса предприятий и становится более прозрачным анализ эффективности использования газа в сравнении с другими энергоносителями. Кроме того, потребители будут платить справедливую цену за газ, что будет зависеть от его качества, а не объема потребления, - прокомментировал заместитель министра энергетики Максим Немчинов.

Также ожидается, что закон будет способствовать приведению параметров газа на внутреннем рынке к его параметрам на таможенной границе Украины с ЕС. Это станет предпосылкой для интеграции украинского рынка с газовым рынком ЕС, в частности привлечения европейских партнеров к использованию газотранспортной системы Украины и ее газохранилищ.

Ранее в Минэнерго сообщали, что предполагается новый формат платежки за коммунуслуги.

Также сообщалось, что киевлянам присылают платежки за отопление "задним числом" с перерасчетом.

коммунальные услуги платежки Минэнерго газ тепло

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