"Центренерго" повністю закрило борги перед шахтарями за відвантажене вугілля

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ПАТ "Центренерго" повністю розрахувалося з постачальниками за укладеними прямими договорами за відвантажену вугільну продукцію

Про це повідомляється на сайті компанії, передає RegioNews.

Рівень розрахунків "Центренерго" з державними вугледобувними підприємствами на сьогодні становить 100%. Заборгованість перед шахтарями за поставлене вугілля відсутня, - йдеться в повідомленні.

Водночас у "Центренерго" відзначили, що вона провела стовідсотковий розрахунок, незважаючи на те, що умовами договорів передбачається відстрочення оплати продукції протягом 30 календарних днів.

Такі дії в компанії пояснили розумінням "гострої необхідності нарощування видобутку вітчизняного вугілля для гарантування безпеки держави".

Зі свого боку, компанія очікує від держшахт виконання їх договірних зобов'язань із відвантаження палива без порушення термінів і задекларованих обсягів, наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше у Міненерго звинуватили "Укрзалізницю" у зриві поставок вугілля на ТЕС.

Ще 6 вересня "Укренерго" відзначав дуже низькі запаси вугілля на складах ТЕС.

Раніше, 2 вересня на Прикарпатті навіть зупинилася ТЕЦ через відсутність вугілля.