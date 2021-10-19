У Мінюсті розповіли, коли може вирішитися доля "боргу Януковича"

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Високий суд Лондона може вирішити питання "боргу Януковича" перед Москвою на 3 млрд доларів. Засідання суду відбудеться восени цього року.

Про це пише RegioNews з посиланням на інтерв’ю Українській правді міністра юстиції Дениса Малюськи

"Так-наступне засідання буде восени, і воно може бути останнім у цій справі", - сказав він.

Водночас міністр зазначив, що майже не може розголошувати інформацію у справі та коментувати можливі рішення.

"Ця справа веде - унікальний випадок - Міністерство фінансів, не ми. Враховуючи, що питання дуже сенситивне, я волів би, щоб Мінфін коментував цю справу щодо шансів і про можливі рішення", - пояснив він.

Малюська уточнив, що є три можливі шляхи. РФ хоче, щоб залишилося в силі рішення першої інстанції про стягнення коштів за спрощеною процедурою.

Інші варіанти - на користь України. Тобто або перейти в повний судовий процес, щоб дослідити всі докази і аргументи України в цій справі. Це означає, що справа ще слухатися мінімум кілька років.

Ще один можливий варіант - зупинити процес до рішення в іншій міжнародній судовій інстанції, що також означає зупинку розгляду на якийсь "надзвичайно тривалий невстановлений час".

Нагадаємо що в грудні 2013 року Україна випустила єврооблігації на 3 млрд доларів під 5% річних, які викупив російський Мінфін. Позов про стягнення заборгованості з України російський Мінфін подав у лютому 2016 року.