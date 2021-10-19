09:04  19 жовтня
В Україні за добу виявили 15 579 нових хворих COVID-19
08:29  19 жовтня
На Чернігівщині від коронавірусу помер школяр
08:06  19 жовтня
Доба на Донбасі: бойовики продовжують обстріл позицій ООС із заборонених озброєнь
UA | RU
UA | RU
19 жовтня 2021, 13:41 13

У Мінюсті розповіли, коли може вирішитися доля "боргу Януковича"

19 жовтня 2021, 13:41 13
Читайте также на русском языке
з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Високий суд Лондона може вирішити питання "боргу Януковича" перед Москвою на 3 млрд доларів. Засідання суду відбудеться восени цього року.

Про це пише RegioNews з посиланням на інтерв’ю Українській правді міністра юстиції Дениса Малюськи

"Так-наступне засідання буде восени, і воно може бути останнім у цій справі", - сказав він.

Водночас міністр зазначив, що майже не може розголошувати інформацію у справі та коментувати можливі рішення.

"Ця справа веде - унікальний випадок - Міністерство фінансів, не ми. Враховуючи, що питання дуже сенситивне, я волів би, щоб Мінфін коментував цю справу щодо шансів і про можливі рішення", - пояснив він.

Малюська уточнив, що є три можливі шляхи. РФ хоче, щоб залишилося в силі рішення першої інстанції про стягнення коштів за спрощеною процедурою.

Інші варіанти - на користь України. Тобто або перейти в повний судовий процес, щоб дослідити всі докази і аргументи України в цій справі. Це означає, що справа ще слухатися мінімум кілька років.

Ще один можливий варіант - зупинити процес до рішення в іншій міжнародній судовій інстанції, що також означає зупинку розгляду на якийсь "надзвичайно тривалий невстановлений час".

Нагадаємо що в грудні 2013 року Україна випустила єврооблігації на 3 млрд доларів під 5% річних, які викупив російський Мінфін. Позов про стягнення заборгованості з України російський Мінфін подав у лютому 2016 року.

Мінфин борги суд РФ гроші

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
З Кличком проти Філатова? Навіщо Коломойський бере під контроль дніпровський "УДАР"
"Надзвичайні" скарги. Чи є десь реальна загроза зриву опалювального сезону
Всі публікації »
Яніна Соколовська
Віталій Бала
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua