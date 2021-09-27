У Міненерго звинуватили "Укрзалізницю" у зриві поставок вугілля на ТЕС

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"Укрзалізниця" систематично не виконує заявки вугледобувних підприємств і збагачувальних фабрик на перевезення вугілля на склади ТЕС і ТЕЦ

Про це заявив заступник Міністра енергетики Олексій Кураков під час наради щодо готовності осінньо-зимового періоду, передає RegioNews з посиланням на Урядовий портал.

У нараді з питань з видобутку та відвантаження вугільної продукції взяли участь представники Мінінфраструктури, Укрзалізниці, керівництво компаній теплової генерації, вуглевидобувних підприємств та збагачувальних фабрик.

На сьогодні складна ситуація з доставкою вугілля, оскільки Укрзалізниця систематично не виконує заявки вугледобувних підприємств та збагачувальних фабрик із забезпечення напіввагонами. Розраховуємо, що ця проблема буде вирішена вже найближчим часом. Адже від цього залежить стабільне проходження опалювального сезону, який невдовзі розпочнеться, - наголосив Олексій Кураков.

Представники Укрзалізниці запевнили, що докладуть максимум зусиль, щоб збільшити кількість напіввагонів для доставки вугілля.

Крім того, за пропозицією Міненерго, вуглевидобувні підприємства і компанії теплової генерації мають оновити планові показники щодо постачання та накопичення вугілля, враховуючи поточний стан.

Як повідомлялося, ще 6 вересня "Укренерго" відзначав дуже низькі запаси вугілля на складах ТЕС.

Раніше, 2 вересня на Прикарпатті навіть зупинилася ТЕЦ через відсутність вугілля.

Також відомо, що від 17 серпня подорожчали вантажоперевезення на Укрзалізниці.