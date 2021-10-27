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27 жовтня 2021, 18:03 548

В Україні затримують фінансування лікарняних

27 жовтня 2021, 18:03 548
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Фото з відкритих джерел
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В Україні через зростання кількості лікарняних затримують фінансування матеріального забезпечення

Про це повідомляє Фонд соціального страхування України, передає RegioNews.

У зв’язку із зростанням кількості лікарняних листків (як паперових, так і електронних), які передаються до Фонду на оплату, а також через системне зменшення упродовж декількох років відсотку частки ЄСВ, яка направляється до бюджету ФССУ (загалом майже на 5%, що у грошовому еквіваленті розрахунково дорівнює близько 16 млрд грн недоотриманих коштів), сьогодні наявні затримки у фінансуванні матеріального забезпечення, — ідеться у повідомленні.

Як зазначають, потреба у видатках перевищує доходи від частки Єдиного соціального внеску впродовж усього 2021 року та корелює із зростанням сум допомог за лікарняними листками, які видавали і під час лікування COVID-19.

Наприклад, за підсумками вересня перевищення потреби у видатках на виплати і медико-соціальні послуги над фактичними доходами від частки ЄСВ становило 2,2 млрд гривень.

Відомо, що дата фінансування допомог за лікарняними листками залежить від дати подання роботодавцем заяви-розрахунку.

Як повідомлялося, у вересні Кабмін пропонував, щоб роботодавці з 2023 року більше платили за лікарняними.

Також у червні заборгованість за лікарняними становила близько 3 мільярдів гривень.

финансирование борги лікарняний плата соціальні виплати

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