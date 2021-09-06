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06 вересня 2021, 19:38 4

"Укренерго" відзначає дуже низькі запаси вугілля на складах ТЕС

06 вересня 2021, 19:38 4
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Фото з відкритих джерел
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Ситуація з накопиченням вугілля на складах покращилась, але запаси вугілля на складах ТЕС залишаються надзвичайно низькими - його у 2,3 рази менше, ніж має бути на сьогодні

Про це йдеться в огляді роботи енергосистеми 30 серпня - 5 вересня 2021 року від "Укренерго", передає RegioNews.

Зазначається, що середньодобове виробництво ТЕС у порівнянні з попереднім тижнем зменшилося на 3% до 83,9 млн кВт-год.

Ситуація з накопиченням вугілля на складах ТЕС покращилася. Зокрема, за останні 10 днів поставки вугілля склали 52,9 тис. тонн, тоді як витрата - 49,9 тис. тонн. Однак, запаси вугілля на складах ТЕС залишаються надзвичайно низькими, - підкреслюють в "Укренерго".

Так, станом на ранок 6 вересня на складах ТЕС знаходиться 766 тис. тонн вугілля, що на 6,4% більше, ніж на ранок 30 серпня (720 тис. тонн). Зокрема, запаси газового вугілля у порівнянні з 30 серпня зросли на 12,5% до 540 тис. тонн, а обсяги антрацитового вугілля - навпаки зменшилися на 5,8% до 226 тис. тонн.

Відповідно до графіка накопичення палива, затвердженого Міненерго, на складах ТЕС знаходиться у 2,3 раза менше вугілля, ніж має бути на 6 вересня, - наголосили в компанії.

Як повідомлялося, 2 квітня на Прикарпатті зупинилася ТЕЦ через відсутність вугілля.

Раніше, у червні, Кабмін схвалив план підготовки до наступного опалювального сезону.

Ще раніше, у квітні, АМКУ наклав штраф 775 млн грн на енергетичну галузь України. Підприємства енергетичного сектору закуповували вугілля за схожими цінами.

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