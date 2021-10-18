Запаси вугілля в Україні майже вчетверо менші від планових
Запаси вугілля на складах теплових електростанцій та теплоелектроцентралей станом на ранок 18 жовтня становили 752,9 тис. тонн - це на 5,9% менше, ніж станом на 11 жовтня
Про це свідчать дані Міненерго, пише RegioNews.
При цьому, відповідно до затвердженого міністерством плану, на 18 жовтня на складах мало б бути 2,896 млн тонн вугілля - фактичні запаси вугілля менші від планових у 3,8 раза.
Нагадаємо, 5 жовтня повідомлялося, що українські ТЕС мають у 3,6 раза менше вугілля, ніж передбачено графіком.
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