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02 вересня 2021, 18:27 93

На Прикарпатті зупинилася ТЕЦ через відсутність вугілля

02 вересня 2021, 18:27 93
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Фото з відкритих джерел
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Калуська ТЕЦ зупинила роботу через відсутність палива

Про це повідомив народний депутат Михайло Бондар на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Сьогодні роботу зупинила державна Калуська ТЕЦ на Івано-Франківщині. Причина - відсутність вугілля. Склади пусті, коштів на купівлю вугілля у енергетиків немає. Понад 600 працівників можуть опинитися без роботи. А 60-тисячне місто Калуш ризикує напередодні опалювального сезону залишилися без світла і тепла, - повідомив нардеп.

За його словами, під загрозою і промислове виробництво в місті, яке залежить від роботи ТЕЦ, що призведе до соціальної катастрофи.

Вимагаю від влади негайно втрутитися в ситуацію і не допустити простій теплоелектроцентралі. Уряд вже довів до банкрутства державні шахти, тепер на межі краху цілі енергетичні підприємства, від яких напряму залежить благополуччя десятків тисяч сімей, - заявив нардеп.

Як повідомлялося, 27 серпня у Харкові ТЕЦ без пояснень відключила від гарячої води понад 400 будинків.

Раніше Кабмін передав "Нафтогазу" п'ять державних ТЕЦ.

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