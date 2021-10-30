"Центрэнерго" полностью закрыло долги перед шахтерами за отгруженный уголь
ПАО "Центрэнерго" полностью рассчиталось с поставщиками по заключенным прямым договорам за отгруженную угольную продукцию
Об этом сообщается на сайте компании, передает RegioNews.
Уровень расчетов "Центрэнерго" с государственными угледобывающими предприятиями на сегодня составляет 100%. Задолженность перед шахтерами за поставленный уголь отсутствует, - говорится в сообщении.
В то же время в "Центрэнерго" отметили, что она провела стопроцентный расчет, несмотря на то, что условиями договоров предусматривается отсрочка оплаты продукции в течение 30 календарных дней.
Такие действия в компании объяснили пониманием "острой необходимости наращивания добычи отечественного угля для обеспечения безопасности государства".
Со своей стороны, компания ожидает от госшахт выполнения их договорных обязательств по отгрузке топлива без нарушения сроков и задекларированных объемов, отмечается в сообщении.
Как сообщалось, ранее в Минэнерго обвинили "Укрзализныцю" в срыве поставок угля на ТЭС.
Еще 6 сентября "Укрэнерго" отмечал очень низкие запасы угля на складах ТЭС.