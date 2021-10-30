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30 октября 2021, 13:44 185

"Центрэнерго" полностью закрыло долги перед шахтерами за отгруженный уголь

30 октября 2021, 13:44 185
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Фото из открытых источников
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ПАО "Центрэнерго" полностью рассчиталось с поставщиками по заключенным прямым договорам за отгруженную угольную продукцию

Об этом сообщается на сайте компании, передает RegioNews.

Уровень расчетов "Центрэнерго" с государственными угледобывающими предприятиями на сегодня составляет 100%. Задолженность перед шахтерами за поставленный уголь отсутствует, - говорится в сообщении.

В то же время в "Центрэнерго" отметили, что она провела стопроцентный расчет, несмотря на то, что условиями договоров предусматривается отсрочка оплаты продукции в течение 30 календарных дней.

Такие действия в компании объяснили пониманием "острой необходимости наращивания добычи отечественного угля для обеспечения безопасности государства".

Со своей стороны, компания ожидает от госшахт выполнения их договорных обязательств по отгрузке топлива без нарушения сроков и задекларированных объемов, отмечается в сообщении.

Как сообщалось, ранее в Минэнерго обвинили "Укрзализныцю" в срыве поставок угля на ТЭС.

Еще 6 сентября "Укрэнерго" отмечал очень низкие запасы угля на складах ТЭС.

Ранее, 2 сентября на Прикарпатье даже остановилась ТЭЦ из-за отсутствия угля.

Центрэнерго долги шахта уголь топливо

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