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29 жовтня 2021, 18:26 6

Чернігів може не виконати меморандум про непідняття тарифів на тепло

29 жовтня 2021, 18:26 6
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Фото з відкритих джерел
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Чернігів може стати єдиним містом України, де міська влада підвищить ціни на тепло для населення в цьому опалювальному сезоні, не дивлячись на раніше підписаний Меморандум

Про це йшлося на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України в Одесі, передає RegioNews.

В ході засідання голови або заступники голів обласних державних адміністрацій прозвітували про те, як кожна область дотримується Меморандуму про непідвищення рівня тарифів. Згідно з меморандумом, кожна область України має лишити тарифи на опалення для населення на рівні попереднього сезону.

Але заступник керівника ОП Кирило Тимошенко розказав, що мер міста Чернігів пан Атрошенко збирається все-таки єдиним в Україні підвищити тарифи на опалення.

За словами голови Чернігівської ОДА В‘ячеслава Чауса, два великих теплопостачальних підприємства Чернігова вже надали міській владі свої пропозиції щодо підвищення тарифів для населення. Рішення має розглянути профільна депутатська комісія.

У відповідь Президент Володимир Зеленський попросив заступника керівника ОП, голову Чернігівської ОДА та голову правління Нафтогазу переконати мера Чернігова у важливості дотримання Меморандуму.

Також Зеленський звернувся до секретаря РНБО Олексія Данілова. Голова держави наголосив на необхідності напрацювання рішення, яке б захистило людей у подібних ситуаціях.

Я хотів би попросити секретаря Ради національної безпеки та оборони нам запропонувати якесь рішення у разі, якщо ми всі один одного не почуємо. Якесь рішення, пропрацьоване з фахівцями - з міністром енергетики, з прем'єр-міністром і з головою Нафтогазу. Якесь рішення, яке буде підтримувати саме людей, незважаючи на те, в якому місті вони живуть і хто у них менеджер міста, - акцентував Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, центральна та місцева влада підписали меморандум для забезпечення опалювального сезону, уряд спрямує місцевим бюджетам субвенцію.

Тим не менш, "Батьківщина" вимагає оголошення надзвичайного стану в енергетиці.

Володимир Зеленський Чернігів мер президент меморандум опалювальний сезон

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