"Батьківщина" вимагає оголошення надзвичайного стану в енергетиці

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Партія запропонувала власний план дій щодо виходу з енергетичної кризи, що передбачає оголошення в енергетиці надзвичайного стану

Про це повідомила пресслужба ВО "Батьківщина", передає RegioNews.

Народна депутатка, лідерка політичної партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що ситуація в енергетичній галузі в Україні стає критичною, оскільки обсягів газу в сховищах може не вистачити на всю зиму, а люди й установи отримують платіжки в кілька разів вищі, ніж обіцяла влада,

Перекладати відповідальність за безпорадність влади у питанні тарифів на газ не можна! Тому потрібно негайно почати діяти, аби вирішити той колапс, який уже сьогодні негативно позначається на платіжках і може поставити людей на межу виживання. Для того, щоб владнати ситуацію вже зараз, є всі можливості, варто лише почати діяти, - цитує Тимошенко прес-служба.

Зазначається, що нардеп також запропонувала власний план дій щодо виходу з енергетичної кризи, що передбачає оголошення в енергетиці надзвичайного стану і втілення кількох нагальних кроків, серед яких негайне припинення експорту природного газу з України, термінове усунення всіх посередників між видобувачами газу й облгазами, якнайшвидше ухвалення закону "Батьківщини" №4680 про направлення дешевого газу власного видобутку на потреби населення.

Я хочу, щоб парламент повернув собі функції парламенту, щоб ми нарешті приймали потрібні людям рішення, а не обслуговували чужі корупційні інтереси, - зазначила Тимошенко.

Вона також розкритикувала меморандум, запропонований Кабінетом Міністрів місцевим громадам, вимагаючи створення в парламенті тимчасової слідчої комісії, та заявила про ініціювання звіту прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про готовність країни до опалювального сезону.

Як повідомлялося, запаси вугілля в Україні майже вчетверо менші від планових.

Окрім цього, борги українців за комуналку становлять майже 63 млрд грн.