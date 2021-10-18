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18 жовтня 2021, 17:32 3

"Батьківщина" вимагає оголошення надзвичайного стану в енергетиці

18 жовтня 2021, 17:32 3
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Фото ba.org.ua
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Партія запропонувала власний план дій щодо виходу з енергетичної кризи, що передбачає оголошення в енергетиці надзвичайного стану

Про це повідомила пресслужба ВО "Батьківщина", передає RegioNews.

Народна депутатка, лідерка політичної партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що ситуація в енергетичній галузі в Україні стає критичною, оскільки обсягів газу в сховищах може не вистачити на всю зиму, а люди й установи отримують платіжки в кілька разів вищі, ніж обіцяла влада,

Перекладати відповідальність за безпорадність влади у питанні тарифів на газ не можна! Тому потрібно негайно почати діяти, аби вирішити той колапс, який уже сьогодні негативно позначається на платіжках і може поставити людей на межу виживання. Для того, щоб владнати ситуацію вже зараз, є всі можливості, варто лише почати діяти, - цитує Тимошенко прес-служба.

Зазначається, що нардеп також запропонувала власний план дій щодо виходу з енергетичної кризи, що передбачає оголошення в енергетиці надзвичайного стану і втілення кількох нагальних кроків, серед яких негайне припинення експорту природного газу з України, термінове усунення всіх посередників між видобувачами газу й облгазами, якнайшвидше ухвалення закону "Батьківщини" №4680 про направлення дешевого газу власного видобутку на потреби населення.

Я хочу, щоб парламент повернув собі функції парламенту, щоб ми нарешті приймали потрібні людям рішення, а не обслуговували чужі корупційні інтереси, - зазначила Тимошенко.

Вона також розкритикувала меморандум, запропонований Кабінетом Міністрів місцевим громадам, вимагаючи створення в парламенті тимчасової слідчої комісії, та заявила про ініціювання звіту прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про готовність країни до опалювального сезону.

Як повідомлялося, запаси вугілля в Україні майже вчетверо менші від планових.

Раніше на Львівщині оголошено надзвичайну ситуацію через відсутність постачання газу бюджетникам, така ж ситуація на Закарпатті, також на Одещині бюджетні організації можуть залишитися без газу та тепла.

Окрім цього, борги українців за комуналку становлять майже 63 млрд грн.

опалювальний сезон надзвичайний стан Батьківщина Юлія Тимошенко криза

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