Зеленський знову обіцяє лікарям по 20 тис. грн зарплати

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Зарплати медичних працівників із 2022 року становитимуть мінімум 13,5 тис. гривень, лікарів – не менш як 20 тис. гривень

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад в Одесі, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Із наступного року наші медпрацівники мінімум будуть отримувати 13,5 тис., а лікарі мінімум 20 тис. гривень. Це вже дійсно не про слова", - зазначив Зеленський.

Водночас він наголосив на неприпустимості затримок виплати медикам заробітних плат.

Раніше Зеленський пригрозив чиновникам звільненням за заборгованість перед лікарями.