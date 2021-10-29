14:59  29 жовтня
В Закарпатській області виявили вірус поліомієліту
11:26  29 жовтня
З 1 листопада в Україні з'являться нові дорожні знаки
17:33  29 жовтня
На Донбасі зафіксували 9 порушень, трьох наших бійців поранено
UA | RU
UA | RU
29 жовтня 2021, 17:58 149

Зеленський знову обіцяє лікарям по 20 тис. грн зарплати

29 жовтня 2021, 17:58 149
Читайте также на русском языке
Фото: сайт Офісу президента
Читайте также
на русском языке

Зарплати медичних працівників із 2022 року становитимуть мінімум 13,5 тис. гривень, лікарів – не менш як 20 тис. гривень

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад в Одесі, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Із наступного року наші медпрацівники мінімум будуть отримувати 13,5 тис., а лікарі мінімум 20 тис. гривень. Це вже дійсно не про слова", - зазначив Зеленський.

Водночас він наголосив на неприпустимості затримок виплати медикам заробітних плат.

Раніше Зеленський пригрозив чиновникам звільненням за заборгованість перед лікарями.

Володимир Зеленський лікарі зарплати

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
У тихому болоті. Як у Вінниці уживається влада Гройсмана із намісником Зеленського
Хід Козирем на 184-му окрузі: як Зеленський здав меру Херсона цілу область та що отримає взамін
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua