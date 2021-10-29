Зеленський знову обіцяє лікарям по 20 тис. грн зарплати
Зарплати медичних працівників із 2022 року становитимуть мінімум 13,5 тис. гривень, лікарів – не менш як 20 тис. гривень
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час засідання Конгресу місцевих і регіональних влад в Одесі, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".
"Із наступного року наші медпрацівники мінімум будуть отримувати 13,5 тис., а лікарі мінімум 20 тис. гривень. Це вже дійсно не про слова", - зазначив Зеленський.
Водночас він наголосив на неприпустимості затримок виплати медикам заробітних плат.
Раніше Зеленський пригрозив чиновникам звільненням за заборгованість перед лікарями.
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