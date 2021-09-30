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30 вересня 2021, 16:53 185

Для забезпечення опалювального сезону, уряд спрямує місцевим бюджетам субвенцію – меморандум

30 вересня 2021, 16:53 185
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Фото Мінрегіон
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Центральна та місцева влада підписали Меморандум щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачань тепла і гарячої води в прийдешньому опалювальному сезоні

Про це повідомляє пресслужба Мінрегіону, передає RegioNews.

Між Кабінетом Міністрів в особі прем’єр-міністра України, міністра розвитку громад та територій та міністра енергетики, НАК "Нафтогаз України", Офісом президента України, Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування, "Асоціацією міст України" та Палатою місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання тепла та гарячої води у прийдешньому опалювальному сезоні (2021-2022 рр), - ідеться в повідомленні.

Документ підписали на засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.

Меморандум передбачає, що для підтримки регіонів у питанні стабільного проходження опалювального сезону уряд передбачить: спрямування додатково до місцевих бюджетів 4% ПДФО (податку на доходи фізичних осіб); субвенції з державного бюджету громадам, які виходять за межі індексу податкоспроможності (до 0,9), яка покриває 80% дефіциту ТКЕ цих громад (з 4 кварталу 2021 року).

Як повідомлялося, у Києві вартість опалення для населення може зрости на 50%.

Учора мер Дніпра Філатов закликав уряд до спільної відповідальності за тарифи.

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